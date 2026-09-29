У Києві палає корпус навчального закладу, є руйнування: що відомо про наслідки обстрілу

Уночі росіяни атакували столицю балістичними ракетами і реактивними дронами. Наслідки комбінованого обстрілу зафіксовані щонайменше у трьох районах Києва.

Цієї ночі ворог бив по Печерському, Солом'янському та Оболонському районах столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За інформацією мера, у Солом'янському районі наслідки обстрілу зафіксовані на кількох локаціях. На одній з них сталося падіння уламків ракети у дворі житлового будинку, проте обійшлося без пожежі. Даних про поранених не надходило.

За іншою адресою у цьому районі сталося влучання в адміністративну будівлю об’єкта інфраструктури. Обійшлося також без вогню.

Також через деякий час з'явилася інформація про влучання ворожої цілі по одному з корпусів навчального закладу, розповів Кличко.

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"У Соломʼянському районі влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу. Екстрені служби прямують на місце", — зазначив міський голова.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) також розкрили подробиці нічної атаки. За даними відомства, у Солом'янському районі уламки впали на відкритій території. На іншій локації у Солом'янському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено нежитлову будівлю. У Печерському районі, за попередніми даними КМВА, виникла пожежа у нежитловій будівлі.

Близько 03:00 у міській військовій адміністрації також розповіли, що один із ворожих дронів впав на проїжджій частині в Оболонському районі столиці. Дані щодо руйнувань уточнюються.

Також у київських Telegram-каналах повідомляли про влучання ворожого дрона поблизу будівлі Верховної Ради України у центрі столиці. Проте офіційної інформації про це не надходило.

Нагадаємо, внаслідок удару по будівлі НАН загинула помічниця колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Володимира Горбуліна Наталія Букало.

Також 28 вересня росіяни атакували медичний центр "Добробут" у Києві.