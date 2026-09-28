Друга атака на "Добробут" у Києві: в медцентрі показали наслідки удару по будівлі (відео)

Медичний центр "Добробут" на вул. Антоновича у Києві вдруге зазнав удару. Унаслідок атаки постраждали семеро людей, шестеро з них — працівники медичної мережі.

Про це повідомили у медичній мережі “Добробут”.

Там зазначили, що всі працівники та відвідувачі залишилися живі. На місце прибули вільні бригади невідкладної допомоги, кількох постраждалих доправили до приймальних відділень мережі.

Пошкоджені та палають верхні поверхи, де розташована Академія “Добробут”. На перших поверхах пожежа охопила приміщення поліклініки. Вибухова хвиля також вибила вікна з першого по третій поверхи з боку внутрішнього двору та пошкодила медичне обладнання.

На місці працюють пожежники та ДСНС. У “Добробуті” наразі з’ясовують обсяг пошкоджень.

Медичний центр найближчими днями не працюватиме. У мережі заявили, що команда докладе всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення його роботи, тоді як решта медичних центрів “Добробуту” продовжує працювати.

Видео дня

Раніше повідомлялося, що 28 вересня російський удар пошкодив медичний центр “Добробут” у Голосіївському районі Києва. Заклад розташований неподалік Конституційного суду України. Після удару на верхніх поверхах будівлі виникла сильна пожежа, рятувальники працювали на місці.

Нагадаємо, раніше ворожий безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України в Києві. За інформацією місцевих каналів, у приміщенні могли перебувати люди. Після влучання будівля загорілася.

Крім того, у Шевченківському районі після удару по будівлі працівники НАН, як повідомляли пабліки, намагалися вибратися назовні через вікна. Унаслідок атаки є загиблі та травмовані.