Працівники НАН у Києві вилазять з вікон, щоб врятуватися: є загиблі та травмовані (відео)

У Шевченківському районі Києва після ураження будівлі працівники НАН, за повідомленнями місцевих пабліків, намагаються вибратися через вікна. Внаслідок події є загиблі та травмовані.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, які публікують відео з місця події.

На кадрах видно людей, які намагаються вибратися з будівлі через вікна.

Голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович повідомив, що перебуває на місці ураження. За його словами, там є загиблі та травмовані.

"На місці працюють усі екстрені та відповідні служби", — повідомив Сазанович.

Він також закликав мешканців не наближатися до місця події та не заважати роботі рятувальників.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після удару по будівлі Академії наук триває рятувальна операція. Рятувальники гасять пожежу та шукають людей, які могли залишатися всередині.

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За словами президента, під час атаки також були уражені фармацевтична компанія та автозаправки в Києві, бізнес-центр у Дніпрі, а в інших містах і регіонах — цивільні об’єкти, підприємства та об’єкти зв’язку. Зеленський повідомив про загиблих і висловив співчуття їхнім рідним та близьким.

"Обов’язково буде на це відповідь Росії", — заявив президент.

Він також наголосив, що Росія має відчути наслідки ударів, а підтримка України з боку партнерів є підтримкою життя людей і протидією нормалізації терору.

Нагадаємо, 28 вересня ворожий БПЛА влучив у будівлю Національної академії наук України в Києві. Після удару там виникла пожежа, а на місце прибули працівники ДСНС.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомляв про падіння та влучання безпілотників у трьох районах столиці — Оболонському, Шевченківському та Дарницькому. У Шевченківському районі БПЛА впав на нежитлову будівлю в середмісті, після чого там спалахнула пожежа.

Нагадаємо, вранці 28 вересня російські війська знову атакували Україну. У Київській області після удару спалахнула пожежа на території складського об’єкта у Броварському районі. Рятувальники працювали на місці та згодом загасили вогонь. Загиблих і постраждалих немає.

Напередодні, 27 вересня, під час російської атаки на Київ один із "Шахедів" влучив у центральний офіс "Київстару". У компанії розповіли про наслідки удару та пояснили, чи позначилося влучання на роботі оператора.

У ніч проти 27 вересня російські війська також атакували Київ ударними безпілотниками. Під час атаки постраждали щонайменше чотири райони столиці: були пошкоджені складські приміщення та вікна житлового будинку, а в ТРЦ Lavina Mall пошкоджено магазин "Ашан".