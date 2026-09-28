Работники НАН в Киеве вылезают из окон, чтобы спастись: есть погибшие и травмированные (видео)

В Шевченковском районе Киева после попадания в здание сотрудники НАН, по сообщениям местных пабликов, пытаются выбраться через окна. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, которые публикуют видео с места событий.

На кадрах видны люди, которые пытаются выбраться из здания через окна.

Председатель Шевченковской районной государственной администрации Александр Сазанович сообщил, что находится на месте происшествия. По его словам, там есть погибшие и пострадавшие.

"На месте работают все экстренные и соответствующие службы", — сообщил Сазанович.

Он также призвал жителей не приближаться к месту происшествия и не мешать работе спасателей.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после удара по зданию Академии наук продолжается спасательная операция. Спасатели тушат пожар и ищут людей, которые могли остаться внутри.

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По словам президента, в ходе атаки также были поражены фармацевтическая компания и автозаправочные станции в Киеве, бизнес-центр в Днепре, а в других городах и регионах — гражданские объекты, предприятия и объекты связи. Зеленский сообщил о погибших и выразил соболезнования их родным и близким.

"Россия обязательно отреагирует на это", — заявил президент.

Он также подчеркнул, что Россия должна ощутить на себе последствия ударов, а поддержка Украины со стороны партнеров — это поддержка жизни людей и противодействие нормализации террора.

Напомним, 28 сентября вражеский БПЛА поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве. После удара там возник пожар, и на место прибыли сотрудники ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о падении и попадании беспилотников в трёх районах столицы — Оболонском, Шевченковском и Дарницком. В Шевченковском районе БПЛА упал на нежилое здание в центре города, после чего там вспыхнул пожар.

Напомним, утром 28 сентября российские войска вновь атаковали Украину. В Киевской области после удара вспыхнул пожар на территории складского объекта в Броварском районе. Спасатели работали на месте и впоследствии потушили огонь. Погибших и пострадавших нет.

Накануне, 27 сентября, во время российской атаки на Киев один из "Шахедов" попал в центральный офис "Киевстара". В компании рассказали о последствиях удара и объяснили, повлияло ли это на работу оператора.

В ночь на 27 сентября российские войска также нанесли удар по Киеву с помощью ударных беспилотников. В результате атаки пострадали как минимум четыре района столицы: были повреждены складские помещения и окна жилого дома, а в ТРЦ Lavina Mall пострадал магазин "Ашан".