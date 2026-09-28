Вторая атака на "Добробут" в Киеве: в медцентре показали последствия удара по зданию (видео)

Медицинский центр "Добробут" на ул. Антоновича в Киеве во второй раз подвергся нападению. В результате атаки пострадали семь человек, шестеро из них — сотрудники медицинской сети.

Об этом сообщили в медицинской сети "Добробут".

Там сообщили, что все сотрудники и посетители остались живы. На место прибыли бригады скорой помощи, нескольких пострадавших доставили в приемные отделения сети.

Повреждены и горят верхние этажи, где расположена Академия "Добробут". На первых этажах пожар охватил помещения поликлиники. Взрывная волна также выбила окна с первого по третий этажи со стороны внутреннего двора и повредила медицинское оборудование.

На месте работают пожарные и сотрудники ГСЧС. В "Добробуте" в настоящее время выясняют масштаб повреждений.

Медицинский центр в ближайшие дни не будет работать. В сети сообщили, что команда приложит все усилия для скорейшего возобновления его работы, в то время как остальные медицинские центры "Добробута" продолжают работать.

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Ранее сообщалось, что 28 сентября в результате российского удара был поврежден медицинский центр "Добробут" в Голосеевском районе Киева. Учреждение расположено недалеко от Конституционного суда Украины. После удара на верхних этажах здания возник сильный пожар, спасатели вели работы на месте.

Напомним, ранее вражеский беспилотник поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве. По информации местных телеканалов, в помещении могли находиться люди. После попадания в здании возник пожар.

Кроме того, в Шевченковском районе после удара по зданию сотрудники НАН, как сообщали паблики, пытались выбраться наружу через окна. В результате атаки есть погибшие и раненые.