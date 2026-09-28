Удар по медцентру "Добробут" в Киеве: на месте попадания разразился сильный пожар, — СМИ (видео)

В Киеве российский удар пришелся по медицинскому центру "Добробут" в Голосеевском районе, недалеко от Конституционного суда, сообщают СМИ. Видео с места событий распространяют местные Telegram-каналы.

Медицинский центр "Добробут" в Голосеевском районе Киева подвергся обстрелу со стороны российских войск. Учреждение расположено рядом со зданием Конституционного суда Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кадры с места происшествия публикуют местные Telegram-каналы. На видео видно, как горят верхние этажи заведения, а также с другой стороны здания. Информация о пострадавших пока не поступала.

Об ударе по медицинскому центру официально сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что в настоящее время спасатели пытаются потушить пожар.

Напомним, ранее вражеский беспилотник поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве. По сообщениям местных телеканалов, внутри оставались люди, а само здание горело.

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Кроме того, в Шевченковском районе после попадания в здание сотрудники НАН, по данным публичных страниц, пытались выбраться через окна. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

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