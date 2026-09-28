Удар по медцентру "Добробут" у Києві: на місці влучання сильна пожежа, — ЗМІ (відео)

У Києві російський удар поцілив у медичний центр "Добробут" у Голосіївському районі, неподалік Конституційного суду, пишуть медіа. Відео з місця події поширюють місцеві Telegram-канали.

Медичний центр "Добробут" у Голосіївському районі Києва зазнав удару російських військ. Заклад розташований поруч із будівлею Конституційного суду України. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Кадри з місця події публікують місцеві Telegram-канали. На відео видно, як палають верхні поверхи закладу, а також з іншої сторони будівлі. Інформація щодо постраждалих допоки не надходила.

Офіційно про удар по медцентру повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що наразі рятувальники намагаються ліквідувати пожежу.

Нагадаємо, раніше ворожий безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України в Києві. За повідомленнями місцевих каналів, усередині залишалися люди, а сама споруда палала.

Видео дня

Також у Шевченківському районі після ураження будівлі працівники НАН, за даними пабліків, намагалися вибратися через вікна. Внаслідок події є загиблі та травмовані.

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