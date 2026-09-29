В Киеве горит здание учебного заведения, есть разрушения: что известно о последствиях обстрела

Ночью россияне атаковали столицу баллистическими ракетами и реактивными дронами. Последствия комбинированного обстрела зафиксированы как минимум в трёх районах Киева.

Этой ночью враг наносил удары по Печерскому, Соломенскому и Оболонскому районам столицы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

По информации мэра, в Соломенском районе последствия обстрела зафиксированы в нескольких местах. В одном из них обломки ракеты упали во дворе жилого дома, однако обошлось без пожара. Данных о раненых не поступало.

По другому адресу в этом районе произошло попадание в административное здание инфраструктурного объекта. Огня также не было.

Кроме того, спустя некоторое время появилась информация о попадании вражеского снаряда в один из корпусов учебного заведения, рассказал Кличко.

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"В Соломенском районе произошло попадание снаряда и пожар в одном из корпусов учебного заведения. Экстренные службы направляются на место", — отметил мэр.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) также раскрыли подробности ночной атаки. По данным ведомства, в Соломенском районе обломки упали на открытой территории. В другом месте в Соломенском районе в результате вражеского удара было повреждено нежилое здание. В Печерском районе, по предварительным данным КМВА, в нежилом здании возник пожар.

Около 03:00 в городской военной администрации также сообщили, что один из вражеских дронов упал на проезжую часть в Оболонском районе столицы. Данные о разрушениях уточняются.

Кроме того, в киевских Telegram-каналах сообщалось о попадании вражеского дрона вблизи здания Верховной Рады Украины в центре столицы. Однако официальной информации об этом не поступало.

Напомним, в результате удара по зданию НАН погибла помощница бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Горбулина Наталья Букало.

Кроме того, 28 сентября россияне атаковали медицинский центр "Добробут" в Киеве.