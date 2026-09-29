В результате удара РФ по зданию НАН в Киеве погибла помощница Горбулина, уроженка Волыни Наталья Букало

В результате российского удара по зданию Национальной академии наук 28 сентября погибла помощница бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Горбулина Наталья Букало. Ее муж в результате этой же атаки находится в тяжелом состоянии.

Наталья была родом из Волынской области. Ее смерть в комментарии "Украинской правде" подтвердила коллега Александра Ляшенко.

"Ещё не могу это осознать: только что звонила коллеге, которая работает именно в том здании, конечно, в надежде услышать её голос, но вместо этого из трубки раздалось: "Это её муж, она погибла", — рассказала Ляшенко.

В Камень-Каширской территориальной общине на Волыни также подтвердили гибель Натальи. Там рассказали, что она "была представительницей той украинской интеллектуальной элиты", которая работала на благо Украины. Наталья Букало сама является уроженкой села Бузаки, отметили на странице общины в Facebook.

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"Невозможно найти слова, которые могли бы облегчить боль от этой утраты. Искренне соболезнуем родным и близким Натальи Николаевны", — выразили соболезнования в общине.

В Камень-Каширской общине подтвердили гибель Натальи Букало Фото: Скрін

Кроме того, на странице Камень-Каширской общины сообщили, что в результате этой же атаки в тяжелом состоянии в настоящее время находится супруг Натальи — Вячеслав Букало.

Владимир Горбулин сообщил о гибели своей помощницы в комментарии "Суспильному" ещё днём. По его словам, помощница вышла во дворик возле здания во время обеденного перерыва. Там она и погибла в результате удара дрона по зданию.

Атака РФ на Киев 28 сентября — что известно

Обстрел столицы реактивными дронами начался утром 28 сентября. Около 08:00 мэр Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы ударный дрон попал в кафе возле АЗС.

Около 14:00 стало известно о попадании вражеского дрона в здание НАН в Шевченковском районе столицы. Люди пытались выбраться из горящего здания через окна.

Кроме того, в пресс-службе "Укртелекома" в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщили о повреждении одного из объектов компании в ходе атаки со стороны РФ.

Кроме того, российский дрон нанес удар по медицинскому центру "Добробут" в Голосеевском районе Киева.