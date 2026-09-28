РФ ударила по кафе в Голосеевском районе Киева: бушует пожар (видео)

Утром 28 сентября Киев продолжает находиться под атакой вражеских ударных дронов. Прилеты зафиксированы в нескольких районах столицы.

В понедельник оккупанты снова переключились на автозаправочные станции: в Голосеевском районе столицы ударный дрон попал в кафе возле АЗС. Атаку подтвердил мэр города Виталий Кличко, заявив, что экстренные службы отправились на место происшествия.

В сети публикуют кадры, на которых виден масштабный пожар в здании кафе. О пострадавших на данный момент не сообщается.

С начала суток в столице зафиксированы прилеты и падения обломков ударных дронов в Оболонском, шевченковском, Подольском, Голосеевском и Дарницком районах столицы.

Зафиксированы попадания в офисное здание, АЗС, а также на открытой территории.

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На Подоле удар пришелся на седьмой этаж 16-этажного жилого дома. Пострадали 15-летние парень и девушка, которым медики помогли на месте, а еще одного пострадавшего, 17-летнего юношу госпитализировали.

Тем временем в Харькове, который враг атаковал управляемыми авиабомбами, уже известно о 25 пострадавших, из которых девять раненых — дети. Один из ударов пришелся на девятиэтажный дом в Салтовском районе города.

Напомним, удар дрона превратил рынок на Софиевской Борщаговке в руины. Известно о погибших.

Также сообщалось, что под удар РФ попал дом посла Саудовской Аравии в Киеве.