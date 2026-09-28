ВС РФ обстреляли многоэтажный дом в Киеве: что известно о последствиях удара (фото)

Вечером 27 сентября Вооруженные силы РФ обстреляли многоэтажное здание в украинской столице. В настоящее время мэр сообщает о возгорании в здании и о наличии неизвестного числа пострадавших.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что попадание в многоэтажный дом произошло в Подольском районе города. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"В Подольском районе, рядом с офисным центром, на который упали обломки БПЛА, теперь зафиксировано попадание в 16-этажный жилой дом на уровне седьмого этажа. По предварительным данным, есть пострадавшие", — написал мэр.

Кроме того, Кличко отмечает, что позже стало известно о последствиях атаки ВС РФ на Печерский район столицы. По предварительным данным, сообщается о возгорании крыши здания.

Кличко сообщил о последствиях атак на столицу за последние несколько часов Фото: Виталий Кличко / Telegram

"В Печерском районе БПЛА упал на крышу складского здания. Произошло возгорание", — говорится в заявлении.

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По словам мэра, в настоящее время на месте попаданий работают экстренные службы. На данный момент о точном количестве пострадавших не сообщалось.

Ранее Фокус сообщал о том, как дрон РФ попал в 9-этажное здание в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе БПЛА попал в 9-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей.

Впоследствии стали известны последствия дневной атаки на столицу. Массированная атака российских беспилотников на Киев 27 сентября привела к масштабным пожарам и разрушениям в четырёх районах столицы, где обломки сбитых целей повредили жилой дом и детский сад.