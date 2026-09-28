ЗС РФ атакували багатоповерхівку в Києві: що відомо про наслідки удару (фото)

Ввечері 27 вересня ЗС РФ атакували багатоповерхівку в українській столиці. Наразі міський голова повідомляє про займання в будинку та наявність невідомої кількості постраждалих.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що влучання в багатоповерхівку сталося в Подільському районі міста. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"У Подільському районі, поруч з офісним центром, на який упали уламки БпЛА, тепер влучання в 16-поверховий житловий будинок на рівні сьомого поверху. Попередньо, є постраждалі", — написав міський голова.

Також Кличко вказує, що згодом стало відомо про наслідки атаки ЗС РФ на Печерський район столиці. За попередніми даними повідомляється про займання покрівлі приміщення.

Кличко повідомив про наслідки атак на столицю за останні кілька годин Фото: Віталій Кличко / Telegram

"У Печерському районі падіння БпЛА на дах складської будівлі. Є займання", — йдеться в заяві.

Видео дня

За словами міського голови, наразі на місці влучань працюють екстренні служби. Наразі про точну кількість постраждалих не повідомлялося.

Раніше Фокус зазначав про те, як дрон РФ влучив у 9-поверхівку в Києві. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Дарницькому районі влучання БпЛА в 9-поверховий в житловий будинок на рівні 4-5 поверхів.

Згодом стало відомо про наслідки денної атаки на столицю. Масована атака російських безпілотників на Київ 27 вересня спричинила масштабні пожежі та руйнування у чотирьох районах столиці, де уламки збитих цілей пошкодили житловий будинок і дитячий садок.