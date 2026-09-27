Уламки ворожих дронів наробили біди по всьому Києву: палають машини й понівечено садок

Масована атака російських безпілотників на Київ 27 вересня спричинила масштабні пожежі та руйнування у чотирьох районах столиці, де уламки збитих цілей пошкодили житловий будинок і дитячий садок.

Увечері 27 вересня російські окупаційні війська запустили чергову хвилю ударних безпілотників по Києву. Внаслідок активної роботи сил протиповітряної оборони та падіння уламків збитих ворожих цілей у кількох районах столиці зафіксували пошкодження та осередки займання. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, а також Київська міська військова адміністрація (КМВА).

О 18:06 стало відомо, що у Солом’янському районі столиці внаслідок падіння уламків БпЛА виникло займання автомобілів. На місце події одразу вирушили розрахунки екстрених служб та рятувальники для ліквідації наслідків атаки.

"У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА, палають автівки", — написав Кличко.

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Станом на момент першого повідомлення влада не уточнювала кількість пошкоджених автомобілів та інформацію про можливих постраждалих.

Згодом КМВА повідомила, що уламки БпЛА впали одразу на кількох локаціях Києва.

За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), руйнування та падіння уламків зафіксували одразу на кількох локаціях столиці:

У Голосіївському районі уламки збитого БпЛА впали на територію міського парку, а в іншій точці району спричинили займання на відкритій місцевості та пожежу транспортних засобів.

уламки збитого БпЛА впали на територію міського парку, а в іншій точці району спричинили займання на відкритій місцевості та пожежу транспортних засобів. У Дарницькому районі уламки повітряної цілі впали безпосередньо на територію дитячого садка, де, на щастя, минулося без подальшого загоряння.

Ця вечірня атака стала продовженням масованого обстрілу столиці протягом доби 27 вересня, під час якого ворожі дрони вже завдали шкоди цивільній інфраструктурі, спричинивши руйнування у Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському та Дарницькому районах.

Основні наслідки атаки по районах столиці:

Солом’янський район: унаслідок влучань та падіння уламків вщент знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, а також пошкоджено АЗС, заклад харчування, офісні приміщення та школу. Внаслідок вибуху загинув 56-річний чоловік. Під час вечірньої хвилі уламки БпЛА впали на проїжджу частину, через що виникло чергове займання припаркованих авто.

унаслідок влучань та падіння уламків вщент знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, а також пошкоджено АЗС, заклад харчування, офісні приміщення та школу. Внаслідок вибуху загинув 56-річний чоловік. Під час вечірньої хвилі уламки БпЛА впали на проїжджу частину, через що виникло чергове займання припаркованих авто. Шевченківський район: російські дрони здійснили подвійний цілеспрямований удар по будівлі дата-центру, завдавши шкоди цивільній технологічній інфраструктурі. Під час першого влучання поранення отримали четверо людей, серед яких двоє 16-річних підлітків.

російські дрони здійснили подвійний цілеспрямований удар по будівлі дата-центру, завдавши шкоди цивільній технологічній інфраструктурі. Під час першого влучання поранення отримали четверо людей, серед яких двоє 16-річних підлітків. Дарницький район: влучання БпЛА спричинило пожежу в 9-поверховому житловому будинку, де травмувалася цивільна жінка, а під час подальших обстрілів уламки збитої цілі впали на територію дитячого садка без подальшого загоряння.

влучання БпЛА спричинило пожежу в 9-поверховому житловому будинку, де травмувалася цивільна жінка, а під час подальших обстрілів уламки збитої цілі впали на територію дитячого садка без подальшого загоряння. Голосіївський район: фіксувалося падіння уламків на територію міського парку та виникнення пожежі на відкритій місцевості з охопленням декількох транспортних засобів.

Наразі на місцях падіння уламків працюють всі екстрені служби — вони ліквідовують наслідки атаки. Інформація про пошкодження та постраждалих може уточнюватися.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що повітряні удари цього дня пошкодили цивільну та критичну енергетичну інфраструктуру не лише в столиці, а й у кількох інших областях України.

Нагадаємо, під час атаки 27 вересня російський "Шахед" влучив у центральний офіс "Київстару" в Києві. У компанії розповіли про наслідки удару та вплив на роботу оператора.

Також ми писали, що в ніч проти 27 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками і під ударом опинилися щонайменше чотири райони столиці. Внаслідок атаки пошкоджені складські будівлі, вибиті вікна у житловому будинку, а також постраждав "Ашан" у ТРЦ Lavina Mall.