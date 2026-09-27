Обломки вражеских дронов нанесли ущерб по всему Киеву: горят машины и разрушен детский сад

Массированная атака российских беспилотников на Киев 27 сентября привела к масштабным пожарам и разрушениям в четырёх районах столицы, где обломки сбитых целей повредили жилой дом и детский сад.

Вечером 27 сентября российские оккупационные войска нанесли очередной удар беспилотниками по Киеву. В результате активной работы сил противовоздушной обороны и падения обломков сбитых вражеских целей в нескольких районах столицы были зафиксированы повреждения и очаги возгорания. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, а также Киевская городская военная администрация (КГВА).

В 18:06 стало известно, что в Соломенском районе столицы в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание автомобилей. На место происшествия немедленно выехали подразделения экстренных служб и спасатели для ликвидации последствий атаки.

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"В Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА горят автомобили", — написал Кличко.

На момент первого сообщения власти не уточняли количество повреждённых автомобилей и информацию о возможных пострадавших.

Впоследствии КМВА сообщила, что обломки БПЛА упали сразу в нескольких местах Киева.

По данным Киевской городской военной администрации (КГВА), разрушения и падение обломков были зафиксированы сразу в нескольких районах столицы:

В Голосеевском районе обломки сбитого БПЛА упали на территорию городского парка, а в другом месте района вызвали возгорание на открытой местности и пожар транспортных средств.

обломки сбитого БПЛА упали на территорию городского парка, а в другом месте района вызвали возгорание на открытой местности и пожар транспортных средств. В Дарницком районе обломки воздушной цели упали непосредственно на территорию детского сада, где, к счастью, обошлось без последующего возгорания.

Эта вечерняя атака стала продолжением массированного обстрела столицы в течение суток 27 сентября, в ходе которого вражеские дроны уже нанесли ущерб гражданской инфраструктуре, вызвав разрушения в Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Дарницком районах.

Основные последствия атаки по районам столицы:

Соломенский район: в результате попаданий и падения обломков было полностью уничтожено здание СТО и более 30 автомобилей, а также повреждены АЗС, заведение общественного питания, офисные помещения и школа. В результате взрыва погиб 56-летний мужчина. Во время вечерней волны обломки БПЛА упали на проезжую часть, в результате чего произошло очередное возгорание припаркованных автомобилей.

в результате попаданий и падения обломков было полностью уничтожено здание СТО и более 30 автомобилей, а также повреждены АЗС, заведение общественного питания, офисные помещения и школа. В результате взрыва погиб 56-летний мужчина. Во время вечерней волны обломки БПЛА упали на проезжую часть, в результате чего произошло очередное возгорание припаркованных автомобилей. Шевченковский район: российские дроны нанесли двойной целенаправленный удар по зданию дата-центра, нанеся ущерб гражданской технологической инфраструктуре. Во время первого попадания ранения получили четверо человек, в том числе двое 16-летних подростков.

российские дроны нанесли двойной целенаправленный удар по зданию дата-центра, нанеся ущерб гражданской технологической инфраструктуре. Во время первого попадания ранения получили четверо человек, в том числе двое 16-летних подростков. Дарницкий район: попадание БПЛА вызвало пожар в 9-этажном жилом доме, где была травмирована гражданская женщина, а во время последующих обстрелов обломки сбитой цели упали на территорию детского сада без последующего возгорания.

попадание БПЛА вызвало пожар в 9-этажном жилом доме, где была травмирована гражданская женщина, а во время последующих обстрелов обломки сбитой цели упали на территорию детского сада без последующего возгорания. Голосеевский район: фиксировалось падение обломков на территорию городского парка и возникновение пожара на открытой местности, охватившего несколько транспортных средств.

В настоящее время на местах падения обломков работают все экстренные службы — они ликвидируют последствия атаки. Информация о повреждениях и пострадавших может уточняться.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в этот день авиаудары повредили гражданскую и критически важную энергетическую инфраструктуру не только в столице, но и в нескольких других областях Украины.

Напомним, во время атаки 27 сентября российский "Шахед" поразил центральный офис "Киевстара" в Киеве. В компании рассказали о последствиях удара и его влиянии на работу оператора.

Также мы сообщали, что в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками, и под ударом оказались как минимум четыре района столицы. В результате атаки были повреждены складские здания, выбиты окна в жилом доме, а также пострадал "Ашан" в ТРЦ Lavina Mall.