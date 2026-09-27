Дрон РФ влучив у 9-поверхівку в Києві: що відомо про удар по Дарницькому району

Російський БпЛА влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

У Києві триває російська атака безпілотниками. За попередньою інформацією, БпЛА влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Наразі екстрені служби з'ясовують наслідки удару. Інформація про постраждалих уточнюється. Про можливі руйнування, пожежу та кількість людей, які могли перебувати в будинку, влада обіцяє повідомити після обстеження місця влучання.

О 17:12 мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Дарницькому районі влучання БпЛА в 9-поверховий в житловий будинок на рівні 4-5 поверхів.

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