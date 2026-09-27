Дрон РФ попал в 9-этажное здание в Киеве: что известно об ударе по Дарницкому району

Российский БПЛА попал в 9-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

В Киеве продолжается российская атака с использованием беспилотников. По предварительной информации, БПЛА поразил 9-этажный жилой дом в Дарницком районе столицы. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

В настоящее время экстренные службы выясняют последствия удара. Информация о пострадавших уточняется. О возможных разрушениях, пожаре и количестве людей, которые могли находиться в здании, власти обещают сообщить после осмотра места попадания.

В 17:12 мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе беспилотник попал в 9-этажный жилой дом на уровне 4–5 этажей.

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