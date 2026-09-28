РФ вдарила по кафе в Голосіївському районі Києва: вирує пожежа (відео)

Вранці 28 вересня Київ продовжує зазнавати атак ворожих ударних дронів. Прильоти зафіксовано в кількох районах столиці.

У понеділок окупанти знову переключилися на автозаправні станції: у Голосіївському районі столиці ударний дрон влучив у кафе біля АЗС. Атаку підтвердив мер міста Віталій Кличко, заявивши, що екстрені служби вирушили на місце події.

У мережі опубліковано кадри, на яких видно масштабну пожежу в будівлі кафе. Про постраждалих наразі не повідомляється.

З початку доби у столиці зафіксовано прильоти та падіння уламків ударних дронів у Оболонському, Шевченківському, Подільському, Голосіївському та Дарницькому районах столиці.

Зафіксовано влучання в офісну будівлю, АЗС, а також на відкритій території.

На Подолі удар прийшовся на сьомий поверх 16-поверхового житлового будинку. Постраждали 15-річний хлопець і дівчина, яким медики надали допомогу на місці, а ще одного постраждалого, 17-річного юнака, госпіталізували.

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Тим часом у Харкові, який ворог атакував керованими авіабомбами, вже відомо про 25 постраждалих, серед яких дев’ятеро поранених — діти. Один із ударів прийшовся на дев’ятиповерховий будинок у Салтівському районі міста.

Нагадаємо, що удар дрона перетворив ринок на Софіївській Борщагівці на руїни. Є інформація про загиблих.

Також повідомлялося, що під удар РФ потрапив будинок посла Саудівської Аравії в Києві.