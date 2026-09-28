Росія завдала удару по багатоповерхівці в Харкові: багато постраждалих (фото, відео)

Російські окупанти в ніч на 28 вересня обстріляли Київський та Салтівський райони Харкова керованими авіабомбами, одна з яких влучила у багатоквартирний житловий будинок на Салтівці.

Станом на 7:00 відомо про 24 постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синегубова, станом на 7:30 медична допомога знадобилася вже 24 мешканцям.

Внаслідок удару пошкоджено квартири на нижніх поверхах.

Серед постраждалих — і діти. 12-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані. 3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали медичну допомогу на місці.

Рятувальники евакуювали з будинку 32 осіб.

Удар припав на нижні поверхи Фото: Харківська ОДА

Фото: Харківська ОДА

Фото: Харківська ОДА

Фото: Харківська ОДА

Вранці ЗС РФ продовжили тероризувати місто. У владі повідомили про атаку "Молнії" у Шевченківському районі міста, що влучила в землю. Наслідки уточнюються.

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Цієї ночі під ударом росіян опинився й Ізюм у Харківській області. Близько 4:00 місто обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Влучання зафіксували в районі місцевого центрального ринку.

В результаті атаки у приміщеннях комерційного призначення спалахнула пожежа. Зруйновано понад 20 торговельних об’єктів, у кількох багатоквартирних будинках частково вибито вікна.

Наразі відомо про двох постраждалих.

Обстріл 28 вересня: подробиці

За інформацією Повітряних сил України, окупанти атакували Україну 165 ударними БПЛА типу Shahed (79 з них — реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія", здійснивши запуски з Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Шаталова та Донецька.

Станом на ранок протиповітряна оборона змогла збити або знешкодити 112 дронів. Зафіксовано атаки в 14 місцях, а також падіння уламків у семи з них.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Росія продовжує тероризувати Київ, запускаючи над містом дрони практично цілодобово. В результаті нічної атаки в столиці постраждали чотири людини. Удари зафіксовано в Подільському, Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах. Пошкоджено приватні будинки та офісні приміщення, зокрема ринок "Столичний" на Софіївській Борщагівці.

Нагадаємо, 24 вересня російські терористи завдали удару по овочевій фермі в Харківській області; шестеро людей загинули, ще 12 отримали поранення.

Також повідомлялося, що у вересні 2026 року РФ атакувала 168 об’єктів у Києві та області, 96 % з яких — цивільні. Останнім часом під удар дедалі частіше потрапляють школи та дитячі садки. Минулого тижня ворог активно наносив удари по дата-центрах.