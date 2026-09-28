РФ ударила по многоэтажке в Харькове: много пострадавших (фото, видео)

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова управляемыми авиабомбами, одна из которых попала в многоквартирный жилой дом на Салтовке.

По состоянию на 7:00 известно о 24 пострадавших, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, по состоянию на 7:30 медпомощь понадобилась уже 24 жителям.

В результате удара повреждены квартиры на нижних этажах.

Среди пострадавших — и дети. 12-летний и 8-летний мальчики госпитализированы. 3-летняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили помощь врачей на месте.

Спасатели эвакуировали из дома 32 человек.

Удар пришелся на нижние этажи Фото: Харьковская ОГА

Фото: Харьковская ОГА

Фото: Харьковская ОГА

Фото: Харьковская ОГА

Утром ВС РФ продолжили терроризировать город. В власти сообщили об атаке "Молнии" в Шевченковском районе города, который рухнул в землю. Последствия уточняются.

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Под ударом россиян этой ночью был и Изюм в Харьковской области. Около 4:00 город обстреляли из реактивных систем залпового огня. Попадание зафиксировали в районе местного центрального рынка.

В результате атаки возник пожар в помещениях коммерческого назначения. Разрушены более 20 торговых объектов, в нескольких многоквартирных домах частично выбиты окна.

На данный момент известно о двоих пострадавших.

Обстрел 28 сентября: детали

По информации Воздушных сил Украины, оккупанты атаковали Украину 165 ударными БпЛА типа Shahed (79 из них — реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия", осуществив запуски из Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово и Донецка.

Противовоздушная оборона по состоянию на утро смогла сбить или подавить 112 дронов. Зафиксированы атаки на 14 локациях, а также падение обломков на семи.

Фото: Воздушные силы ВСУ

РФ продолжает терроризировать Киев, запуская по городу дроны практически круглосуточно. В результате ночной атаки в столице пострадали четыре человека. Прилеты зафиксированы в Подольском, Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах. Повреждены частные дома и офисные помещения, в том числе рынок Столичный на Софиевской Борщаговке.

Напомним, 24 сентября российские террористы ударили по овощной ферме в Харьковской области, погибли шесть человек, еще 12 получили ранения.

Также сообщалось, что в сентябре 2026 года РФ атаковала 168 объектов в Киеве и области, 96% из которых гражданские. Под удар в последнее время все чаще попадают школы и детские сады. На прошлой неделе враг активно бил по дата-центрам.