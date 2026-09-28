В сентябре 2026 РФ нанесла удары по 168 объектам в Киеве и области: 96 % из них — гражданские, — OSINT (фото)

Французский OSINT-аналитик Клеман Молен заявил, что в течение сентября РФ нанесла удары по почти 170 объектам инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Наибольшая доля (43 %) приходится на объекты гражданской логистики.

Аналитик подчеркивает, что подавляющее большинство атакованных объектов имеют гражданское назначение. Об этом г-н Молен написал в своем Telegram.

"Большинство ударов приходилось на гражданские объекты или объекты, связанные с гражданским сектором (склады, заправочные станции, центры обработки данных, жилые дома, железные дороги), причём некоторые из них могли иметь двойное назначение (железные дороги, склады…)", — отмечает обозреватель.

Он добавляет, что больше всего под ударами РФ оказались 168 различных объектов, среди которых наиболее сильно пострадали гражданские логистические склады (72 объекта, или 43 %). Вторым по частоте обстрелов объектом стали гражданские многоэтажные здания — зафиксировано 16 случаев, или 10% от общего числа.

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96 % целей, подвергшихся нападению со стороны РФ в Киеве и области в 2026 году, были гражданскими Фото: Clement Molin / X

Среди других объектов, которые ВС РФ атаковали в Киеве и области, г-н Молен указывает следующие:

падение обломков или сбитых БПЛА — 14 случаев (8 %);

АЗС и нефтетопливные объекты — 13 случаев (8%);

промышленные объекты и критическая инфраструктура (в частности, дата-центры) — 12 и 11 случаев (по 7%);

железнодорожные объекты — 8 случаев (или 5%);

неидентифицированные объекты и административные здания — 6 и 4 случая (3 и 2%).

Среди прочих объектов, подвергшихся нападению со стороны РФ, были гражданские объекты и общественные места (2 случая), автотранспортные объекты — 1, а также одно медицинское учреждение и одна школа. В то же время в Киеве и области РФ поразила лишь 7 объектов военного назначения, или всего 4%.

Также стоит отметить, что многие удары по военным, промышленным или экономическим объектам не достигают своей цели, их перехватывают, либо зона взрыва распространяется на гражданские здания. В большом городе, таком как Киев, практически любой удар может привести к жертвам, что является частью российской стратегии: сделать жизнь невозможной констатирует французский аналитик.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ полностью уничтожила склад Kärcher в Украине. Заказы, которые на момент обстрела находились на складе, в настоящее время отменены или будут доставлены с задержкой.

Впоследствии стало известно, что в РФ цинично прокомментировали новый обстрел Украины. Россияне сообщили об ударах по нескольким центрам обработки данных, логистическому центру "Новой почты", а также о поражении сухогруза.