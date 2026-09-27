"Цифровой детокс": в РФ цинично высказались об новом обстреле Украины (фото)

В воскресенье, 27 сентября, Вооруженные силы Российской Федерации в очередной раз нанесли удары по коммуникационным и логистическим объектам на территории Украины.

Россияне сообщили о нанесении ударов по нескольким центрам обработки данных, логистическому центру "Новой почты", а также о поражении сухогруза. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В публикации говорится, что ВС РФ нанесли удар по дата-центрам компаний "Омега Телеком" и "Киевстар", которые предоставляют услуги высокоскоростного интернета и мобильной связи. Оба объекта расположены в Киеве.

Публикация Министерства обороны РФ Фото: Скриншот

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Позже в Минобороны РФ также цинично прокомментировали обстрел, добавив фото "Шахеда" с подписью: "Цифровой детокс. В принудительном режиме!".

Кроме того, оккупанты заявили, что в Одессе во время переправы по морю были поражены сухогруз, следовавший в порт, и логистический центр компании "Новая почта".

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Напомним, 25 сентября Вооруженные силы РФ нанесли удар по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева, где якобы расположен дата-центр Cosmonova.

Фокус также сообщал, что 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без интернета.