"Цифровий детокс": в РФ цинічно висловились про новий обстріл України (фото)

В неділю, 27 вересня, Збройні сили Російської Федерації вкотре атакували комунікаційні та логістичні об’єкти на території України.

Росіяни відзвітували про удари по кількох центрах обробки даних, логістичному центру "Нової пошти", а також про ураження суховантажного судна. Про це заявила пресслужба Міністерства оборони РФ.

У публікації сказано, що ЗС РФ ударили по дата-центрах компаній "Омега Телеком" та "Київстар", які надають послуги високошвидкісного інтернету та мобільного зв’язку. Обидва об’єкти розташовані у Києві.

Публікація Міноборони РФ Фото: Скриншот

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Пізніше у Міноборони РФ також цинічно прокоментували обстріл, додавши фото "Шахеда" з підписом: "Цифровий детокс. У примусовому режимі!".

Окрім того, окупанти заявили, що в Одесі під час переправи морем було уражено суховантаж, який прямував до порту, та логістичний центр компанії "Нова пошта".

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Нагадаємо, 25 вересня ЗС РФ ударили по бізнес-центру "Протасів" у Солом'янському районі Києва, де нібито розташований дата-центр Cosmonova.

Фокус також повідомляв, що 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без інтернету.