РФ атакувала за вересень 2026 у Києві та області 168 об'єктів: 96% є цивільними, — OSINT (фото)

Французький OSINT-аналітик Клеман Молен заявив, що протягом вересня РФ атакувала в Києві та області майже 170 об'єктів інфраструктури. Найбільша кількість (43%) відноситься до об'єктів цивільної логістики.

Аналітик підкреслює, що переважна більшість атакованих цілей мають цивільне призначення. Про це пан Молен написав у своєму Telegram.

"Більшість ударів припадали на цивільні об'єкти або об'єкти, пов'язані з цивільним сектором (склади, заправні станції, центри обробки даних, житлові будинки, залізниці), причому деякі з них могли мати подвійне призначення (залізниці, склади…)", — вказує оглядач.

Він вказує, що найбільше під ударами РФ опинилися 168 різних об'єктів, серед яких найбільше постраждали цивільні логістичні склади (72 об'єкти, або ж 43%). Другим найбільш обстрілюваними об'єктом стали цивільні багатоповерхівки — зафіксовано 16 випадків, або ж 10% від загальної кількості.

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96% атакованих цілей РФ у Києві й області за 2026 рік були цивільними Фото: Clement Molin / X

Серед інших об'єктів, які ЗС РФ атакували в Києві та області, пан Молен вказує наступні:

падіння уламків або збитих БПЛА — 14 випадків (8%);

АЗС та нафтопаливні об'єкти — 13 випадків (8%);

індустріальні об'єкти та критична інфраструктура (зокрема, дата-центри) — 12 та 11 випадків (по 7%);

об'єкти залізниці — 8 випадків (або ж 5%);

Неідентифіковані об'єкти та адмінбудівлі — 6 та 4 випадки (3 та 2%).

Серед інших об'єктів, які були перед атакою РФ, були цивільні об'єкти та громадські місця (2 випадки), автотранспортні об'єкти — 1, а також один медичний заклад і одна школа. Водночас у Києві та області РФ вразила лише 7 об'єктів військового призначення, або ж лише 4%.

Також варто зазначити, що багато ударів по військових, промислових або економічних об'єктах не досягають своєї цілі, їх перехоплюють, або зона вибуху поширюється на цивільні будівлі. У великому місті, як Київ, майже будь-який удар може призвести до жертв, що є частиною російської стратегії: зробити життя неможливим констатує французький аналітик.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ повністю знищила склад Kärcher в Україні. Замовлення, які на момент обстрілу перебували на складі, наразі скасовані або будуть доставлені із затримкою.

Згодом стало відомо, що в РФ цинічно висловились про новий обстріл України. Росіяни відзвітували про удари по кількох центрах обробки даних, логістичному центру "Нової пошти", а також про ураження суховантажного судна.