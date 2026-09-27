Замовлення затримані або скасовані: РФ повністю знищила склад Kärcher в Україні (фото)

В неділю, 27 вересня, Збройні сили Російської Федерації вкотре здійснили обстріл території Україні, атакувавши склад німецької компанії Kärcher.

Внаслідок російського обстрілу повністю знищено склад, де зберігалися техніка та продукція Kärcher. Про це бренд заявив на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що усі співробітники живі та перебувають у безпеці. Замовлення, які на момент обстрілу перебували на складі, наразі скасовані або будуть доставлені із затримкою.

Для подальшої роботи Kärcher залучає заздалегідь підготовані альтернативні логістичні ланцюги постачання. Оскільки перебудова процесів потребує певного часу, найближчим часом можливі перебої з постачанням.

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Компанія наголосила, що зв’яжеться з кожним партнером, щоб обговорити ситуацію та узгодити подальші дії.

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"Ворог може зруйнувати стіни та знищити товар, але не зламає нашу стійкість. Щиро дякуємо кожному з вас за підтримку, терпіння та довіру в цей непростий час", — йдеться в публікації Kärcher.

Нагадаємо, 25 вересня росіяни ударили по складу McDonald's у Броварському районі Київської області.

Фокус також повідомляв, що 3 вересня внаслідок обстрілу спалахнули склади фармацевтичної компанії у Борисполі.