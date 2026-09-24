Удар по бізнесу: які підприємства знищила РФ у Києві 24 вересня (фото, відео)

Російська терористична армія продовжує знищувати український бізнес, атакуючи дронами та ракетами склади й виробничі підприємства.

Вночі 24 вересня під час чергового масованого удару по Києву під атакою опинилося підприємство "ТК-Домашній Текстиль". Ворог завдав удару по головному виробничому цеху та логістичному складу, розповів керівник компанії Олександр Соколовський, опублікувавши в соцмережі кадри того, що залишилося від підприємства, яке створювалося роками, а також того, яким воно було до варварської атаки.

Автор наголосив, що ніхто зі співробітників не постраждав.

"До речі, це ще одне підтвердження того, що окупанти зараз б'ють суто по нашій економіці та цивільній інфраструктурі. Бо нічого військового у нас там не вироблялося й не зберігалося. Компанія займається виробництвом усього асортименту домашнього текстилю — пледів, подушок, ковдр, постільних речей, одягу, будь-яких текстильних товарів для дому та кухні тощо", — зазначає Соколовський.

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Він подякував партнерам за підтримку та розуміння, а також запевнив, що буде зроблено все можливе, аби не підвести їх і продовжувати виконувати свої зобов’язання:

"Не хвилюйтеся — ми тримаємося, і як би було важко й боляче, будемо жити й "робити своє". Головне — що у нас є потужна й професійна команда, а це наш головний скарб і капітал".

Тим же, хто намагається все це знищити, Соколовський побажав, щоб їм "колись бумерангом повернулося все те, що вони роблять з нашою країною. Тільки удвічі більше…".

Серед підприємств, що постраждали цієї ночі, — і виробництво популярної мережі пекарень-пиріжкових "Тітка Клара".

Команда повідомила, що через це деякі позиції з меню можуть бути недоступними.

"Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу та повернути на вітрини все, що ви так любите", — написали співробітники у соцмережах.

У списку об’єктів, знищених ЗС РФ 24 вересня, — ювелірне підприємство Dukachi. Воно було повністю розбите ракетою, і на його місці залишилися лише руїни.

"Люди цілі, решту відновимо. Можливі затримки з відправкою замовлень. Магазини в Києві, Львові та Одесі продовжують працювати щодня", — повідомили в компанії.

У столиці знову зазнала удару й "Нова пошта". Російські терористи двічі атакували об’єкти компанії. Знищено відділення № 6 у Солом’янському районі Києва та пошкоджено сортувальне депо. Повідомляється, що вантаж частково знищено.

"Нова пошта" знову опинилася під ударом ворога Фото: Соцмережi

Окрім цивільної інфраструктури та підприємств, внаслідок обстрілу Києва постраждав і Свято-Покровський храм, зведений у 1906 році, — найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградара.

"Пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли — та частина храму, яка понад століття зберігала пам’ять про цей район", — написав голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний.

Свято-Покровський храм зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу

Під час масованого ракетно-дронного удару по Києву в ніч на 24 вересня наслідки російського обстрілу Києва зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Солом’янському та Святошинському районах столиці.

Ворог обстрілював місто реактивними дронами, балістичними ракетами та гіперзвуковими ракетами типу "Циркон".

Одна з ракет влучила поруч із пологовим будинком. Також пошкоджено клініко-діагностичний центр. За попередніми даними, у самому пологовому будинку постраждалих не було.

КНП "Консультативно-діагностичний центр" Подільського району зазнав збитків внаслідок вибухової хвилі Фото: Соцмережi

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про двох загиблих і шістьох поранених, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Вдень терор у столиці тривав.

Нагадаємо, що РФ атакує дата-центри, щоб позбавити українців зв’язку.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки РФ 23 вересня було зруйновано будівлю ринку "Шайба" у стилі неомодернізму, розташовану поруч із Центральним вокзалом у Києві.