Удар по бизнесу: какие предприятия уничтожила РФ в Киеве 24 сентября (фото, видео)

Российская террористическая армия продолжает уничтожать украинский бизнес, атакуя дронами и ракетами склады и производственные предприятия.

Ночью 24 сентября во время очередного массированного удара по Киеву под атакой оказалось предприятие "ТК-Домашний Текстиль". Врагу ударил по главному производству и логистическому складу, рассказал глава компании Александр Соколовский, опубликовав в соцсети кадры того, что осталось от предприятия, которое создавалось годами, а также каким оно было до варварской атаки.

Автор подчеркнул, что никто из сотрудников не пострадал.

"Кстати, это еще одно подтверждение, что оккупанты сейчас бывают чисто по нашей экономике и гражданской инфраструктуре. Ибо ничего военного у нас там не производилось и не хранилось. Компания занимается производством всего ассортимента домашнего текстиля — пледы, подушки, одеяла, постельные принадлежности, одежда, любые текстильные товары для дома и кухни и т.д.", — констатирует Соколовский.

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Он поблагодарил партнеров за поддержку и понимание, а также заверил, что будет сделано все возможное, чтобы не подвести их и продолжить выполнять свои обязательства:

"Не волнуйтесь – мы держимся и как бы ни было тяжело и больно, будем жить и "делать свое". Главное — что есть мощная и профессиональная команда, а это главное наше сокровище и капитал".

Тем же, кто пытается все это уничтожить, Соколовский пожелал, чтобы им "когда-то бумерангом вернулось все то, что они делают с нашей страной. Только вдвое больше…".

Среди пострадавших бизнесов этой ночью — и производство популярной сети пирожковых-пекарен "Тітка Клара".

Команда сообщила, что в результате этого некоторые позиции из меню могут быть недоступны.

"Мы делаем все возможное, чтобы поскорее возобновить работу и вернуть на витрины все, что вы так любите", — написали сотрудники в соцсетях.

В списке уничтоженных ВС РФ 24 сентября — ювелирное предприятие Dukachi. Оно полностью разбито ракетой, и на его месте остались одни руины.

"Люди целые, остальное восстановим. Возможны задержки с отправкой заказов. Магазины в Киеве, Львове и Одессе продолжают работать ежедневно", — сообщили в компании.

Под ударом в столице снова оказалась и "Новая почта". Российские террористы дважды атаковали объекты компании. Уничтожено отделение №6 в Соломенском районе Киева и повреждено сортировочное депо. Сообщается, что груз частично уничтожен.

"Новая почта" снова оказалась под ударом врага Фото: Соцсети

Кроме гражданской инфраструктуры и предприятий, в результате обстрела Киева пострадал и Свято-Покровский храм 1906 года постройки, старейшая церковь Мостицкого массива и Виноградара.

Повреждены окна, бани и старинный фасад из желтого киевского кирпича – часть храма, которая более века хранила память этого района", — написал глава Подольской райгосадминистрации Владимир Наконечный.

Свято-Покровский храм получил повреждения после обстрела

В ходе массированного ракетно-дронового удара по Киеву в ночь на 24 сентября последствия российского обстрела Киева зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах столицы.

Враг бил по городу реактивными дронами, баллистическими ракетами и гиперзвуковыми ракетами типа "Циркон".

Одна из ракет попала рядом с роддомом. Также поврежден клинико-диагностический центр. По предварительным данным, в самом роддоме пострадавших не было.

КНП "Консультативно-диагностический центр" Подольского района пострадал в результате взрывной волны Фото: Соцсети

Мэр Киева Виталий Кличко писал о двух погибших и шести раненых, двое из которых — в тяжелом состоянии.

Днем террор столицы продолжился.

Напомним, РФ атакует дата-центры, чтобы оставить украинцев без связи.

Также сообщалось, что в результате атаки РФ 23 сентября было разрушено здание рынка "Шайба" в стиле неомодернизма, расположенное рядом с Центральным вокзалом в Киеве.