Заказы задержаны или отменены: РФ полностью уничтожила склад Kärcher в Украине (фото)

В воскресенье, 27 сентября, Вооруженные силы Российской Федерации в очередной раз обстреляли территорию Украины, нанеся удар по складу немецкой компании Kärcher.

В результате российского обстрела был полностью уничтожен склад, на котором хранились техника и продукция Kärcher. Об этом бренд заявил на своей странице в Facebook.

Сообщается, что все сотрудники живы и находятся в безопасности. Заказы, которые на момент обстрела находились на складе, в настоящее время отменены или будут доставлены с задержкой.

Для обеспечения дальнейшей работы компания Kärcher задействует заранее подготовленные альтернативные логистические цепочки поставок. Поскольку перестройка процессов требует определенного времени, в ближайшее время возможны перебои с поставками.

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Компания подчеркнула, что свяжется с каждым партнером, чтобы обсудить ситуацию и согласовать дальнейшие действия.

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"Враг может разрушить стены и уничтожить товар, но не сломит нашу стойкость. Искренне благодарим каждого из вас за поддержку, терпение и доверие в это непростое время", — говорится в публикации Kärcher.

Напомним, 25 сентября россияне нанесли удар по ресторану McDonald's в Броварском районе Киевской области.

Фокус также сообщал, что 3 сентября в результате обстрела загорелись склады фармацевтической компании в Борисполе.