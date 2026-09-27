Дрон РФ превратил рынок "Столичный" под Киевом в руины: много раненых, есть погибшие

В результате вечерней атаки российского ударного дрона на оптовый рынок "Столичный" под Киевом разразился масштабный пожар: по меньшей мере два человека погибли и около десяти получили ранения.

Вечером 27 сентября российский ударный беспилотник поразил территорию рынка "Столичный" в Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области. В результате атаки погибли как минимум два человека, ещё около 10 получили ранения.

Об ударе по рынку сообщил исполняющий обязанности главы Борщаговского сельского совета Александр Медведь. По его данным, дрон попал непосредственно на территорию оптового рынка "Столичный", после чего там разразился масштабный пожар.

Мэр Киева Виталий Кличко и областные службы экстренной помощи подтвердили гибель людей и наличие многочисленных пострадавших. Сначала Кличко заявлял о четырёх пострадавших, которых осматривали медики и которым оказывали помощь.

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"В пригороде столицы горит рынок. По данным медиков, на данный момент там четыре пострадавших. Им проводят осмотр и оказывают помощь. Кроме того, по предварительным данным, двое человек погибли", — сообщил Кличко в своих соцсетях.

Позже областная прокуратура сообщила о двух погибших и около десяти раненых.

На месте происшествия работают все спасательные и медицинские службы, устраняя последствия попадания и оказывая помощь пострадавшим.

Украинские правоохранители фиксируют последствия атаки как военные преступления. По данным полиции, по фактам ударов возбуждено уголовное дело по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Что известно о рынке "Столичный"

Оптовый рынок "Столичный" — один из крупнейших и самых современных продуктовых хабов Украины, расположенный непосредственно на границе Киева и села Софиевская Борщаговка по адресу: улица Большая Кольцевая, 110-А.

По данным самого рынка, его площадь составляет 37 гектаров. На территории работают более 500 компаний, около 700 постоянных торговцев, а всего здесь создано около 3200 рабочих мест. Администрация также отмечает, что рынок ежегодно посещают около 1,5 млн покупателей.

Основные категории товаров — овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, молочные продукты, сыры, колбасы, бакалея, цветы и сопутствующие товары. Часть павильонов ориентирована на оптовых покупателей и профессиональных участников продовольственного рынка всей Киевской области и столицы.

На сайте "Столичного" рынок называют многофункциональным логистическим комплексом, который объединяет торговлю, хранение, дистрибуцию и транспортировку продовольственных товаров.

В настоящее время украинские службы устанавливают окончательные последствия российского удара по территории рынка.

Нападение на Киевскую область 27 сентября

По состоянию на вечер 27 сентября 2026 года российская атака на Киевскую область продолжалась в течение дня и привела к гибели и ранениям людей, а также к повреждению гражданских объектов в нескольких районах области.

Так, в Фастовском районе в результате нападения пострадал охранник предприятия по производству окон. Мужчину госпитализировали. Также были повреждены само предприятие и два автомобиля.

В Броварском районе повреждено складское здание — в частности, крыша и фасад. Также были повреждены недостроенное административное здание другого предприятия.

По словам Ткаченко, в Белоцерковском районе повреждены зернохранилище и многоэтажный дом. В Счастливом Бориспольского района обломки повредили автомобиль.

Нападение на Киев 27 сентября

Удары по Киевской области наносились на фоне масштабной атаки РФ на столицу и область. Благодаря операции сил противовоздушной обороны большинство вражеских целей было уничтожено, однако в нескольких районах столицы зафиксированы попадания, падение обломков и возникновение пожаров.

В Киеве последствия авиаудара были зафиксированы сразу в нескольких районах:

Дарницкий район: в результате падения обломков сбитых воздушных целей произошло попадание в жилой дом. На месте происшествия возник пожар, взрывная волна и обломки повредили конструкции здания и припаркованные рядом автомобили. Службы ГСЧС незамедлительно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара.

в результате падения обломков сбитых воздушных целей произошло попадание в жилой дом. На месте происшествия возник пожар, взрывная волна и обломки повредили конструкции здания и припаркованные рядом автомобили. Службы ГСЧС незамедлительно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара. Голосеевский район: было зафиксировано возгорание на открытой территории и повреждение нежилых помещений после падения фрагментов вражеских дронов.

было зафиксировано возгорание на открытой территории и повреждение нежилых помещений после падения фрагментов вражеских дронов. Соломенский район: обломки сбитых целей вызвали пожар на хозяйственных объектах. На месте работали оперативные бригады спасателей для локализации огня.

Напомним, что в результате российского нападения на Украину 27 сентября были повреждены жилые дома, школы, детские сады, СТО, складские помещения и объекты связи. По словам президента Владимира Зеленского, под удар также попало здание, используемое в качестве резиденции посла Саудовской Аравии. Всего РФ запустила по Украине 277 ударных дронов, в том числе 155 реактивных; в результате атаки есть погибшие и десятки пострадавших.

Кроме того, мы сообщали, что в результате российского обстрела был полностью уничтожен склад немецкой компании Kärcher.