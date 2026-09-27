Дрон РФ перетворив на згарище ринок "Столичний" під Києвом: багато поранених, є жертви

Внаслідок вечірньої атаки російського ударного дрона на оптовий ринок «Столичний» під Києвом спалахнула масштабна пожежа, щонайменше двоє людей загинули та близько десяти дістали поранення.

Російський ударний безпілотник увечері 27 вересня влучив у територію ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще близько 10 дістали поранення.

Про удар по ринку повідомив виконувач обов’язків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь. За його даними, дрон влучив безпосередньо на територію оптового ринку "Столичного", після чого там спалахнула масштабна пожежа.

Мер Києва Віталій Кличко та обласні служби екстреної допомоги підтвердили загибель людей та наявність багатьох постраждалих. Спочатку Кличко заявляв про чотирьох постраждалих, яких оглядали медики та яким надавали допомогу.

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"У передмісті столиці палає ринок. Наразі, за інформацією медиків, там четверо постраждалих. Їх оглядають та надають допомогу. Також, попередньо, двоє людей загинули", — повідомив Кличко у своїх соцмережах.

Пізніше обласна прокуратура заявила про двох загиблих та близько десяти поранених.

На місці події працюють усі рятувальні та медичні служби, ліквідовуючи наслідки влучання та надаючи допомогу потерпілим.

Українські правоохоронці документують наслідки атаки як воєнні злочини. За даними поліції, за фактами ударів розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Що відомо про ринок "Столичний"

Оптовий ринок "Столичний" — це один із найбільших і найсучасніших продуктових хабів України, розташований безпосередньо на межі Києва та села Софіївська Борщагівка за адресою: вулиця Велика Кільцева, 110-А.

За інформацією самого ринку, його площа становить 37 гектарів. На території працюють понад 500 компаній, близько 700 постійних торговців, а загалом тут створено близько 3200 робочих місць. Адміністрація також зазначає, що ринок щороку відвідує близько 1,5 млн покупців.

Основні категорії товарів — овочі та фрукти, м’ясо і м’ясопродукти, риба та морепродукти, молочні продукти, сири, ковбаси, бакалія, квіти та супутні товари. Частина павільйонів орієнтована на оптових покупців і професійних учасників продовольчого ринку усієї Київської області та столиці.

На сайті "Столичного" ринок називають багатофункціональним логістичним комплексом, який поєднує торгівлю, зберігання, дистрибуцію та переміщення продовольчих товарів.

Наразі українські служби встановлюють остаточні наслідки російського удару по території ринку.

Атака на Київщину 27 вересня

Станом на вечір 27 вересня 2026 року російська атака на Київщину тривала протягом дня і призвела до загибелі та поранень людей, а також пошкодження цивільних об’єктів у кількох районах області.

Так, у Фастівському районі внаслідок атаки постраждав охоронець підприємства з виробництва вікон. Чоловіка госпіталізували. Також пошкоджені саме підприємство та два автомобілі.

У Броварському районі пошкоджено складську будівлю — зокрема покрівлю та фасад. Також зазнала пошкоджень недобудована адміністративна будівля іншого підприємства.

За даними Ткаченка, у Білоцерківському районі пошкоджені зерносховище та багатоповерховий будинок. У Щасливому Бориспільського району уламки пошкодили автомобіль.

Атака на Київ 27 вересня

Удари по Київщині відбувалися на тлі масштабної атаки РФ на столицю та область. Завдяки операції сил протиповітряної оборони більшість ворожих цілей було знешкоджено, однак у кількох районах столиці зафіксовано влучання, падіння уламків та виникнення пожеж.

У Києві наслідки повітряної атаки зафіксували одразу в кількох районах:

Дарницький район: унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей сталося влучання в житловий будинок. На місці події виникло займання, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено конструкції будівлі й прилеглі припарковані автомобілі. Служби ДСНС невідкладно розпочали евакуацію мешканців та ліквідацію пожежі.

унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей сталося влучання в житловий будинок. На місці події виникло займання, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено конструкції будівлі й прилеглі припарковані автомобілі. Служби ДСНС невідкладно розпочали евакуацію мешканців та ліквідацію пожежі. Голосіївський район: фіксувалося займання на відкритій території та пошкодження нежитлових приміщень після падіння фрагментів ворожих дронів.

фіксувалося займання на відкритій території та пошкодження нежитлових приміщень після падіння фрагментів ворожих дронів. Солом’янський район: уламки збитих цілей спричинили пожежу на господарчих об'єктах. На місці працювали оперативні бригади рятувальників для локалізації вогню.

Нагадаємо, російська атака на Україну 27 вересня пошкодила житлові будинки, школи, дитсадки, СТО, складські приміщення та об’єкти зв’язку. За словами президента Володимира Зеленського, під удар також потрапила будівля, яку використовують як резиденцію посла Саудівської Аравії. Загалом РФ запустила по Україні 277 ударних дронів, зокрема 155 реактивних, унаслідок атаки є загиблі та десятки постраждалих.

Також ми писали, що внаслідок російського обстрілу було повністю знищено склад німецької компанії Kärcher.