Обстріл Києва: під удар РФ потрапив будинок посла Саудівської Аравії, – Зеленський

Збройні сили Російської Федерації атакували Україну реактивними безпілотниками, пошкодивши житловий будинок, два дитячі садочки, дві школи, СТО, кілька складських приміщень і об’єктів зв’язку.

Для обстрілу України 27 вересня росіяни застосували 277 ударних дронів різних типів, в тому числі 155 реактивних. Внаслідок атаки постраждали десятки людей, є загиблі. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Серед пошкоджених об’єктів опинився будинок, що використовується як резиденція посла Саудівської Аравії, спортивна школа на Дніпровщині, а також будівля обласного будинку дитини у Сумські області.

"Якби Росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків на деескалацію, як вона говорить про це, зокрема, американським переговорникам, цієї хвилі "шахедного" терору не було б", — заявив Зеленський.

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Президент наголосив, що наразі у США готується санкційно-тарифний закон Ліндсі Грема. Нові санкційні пакети направлені проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів і обладнання для виробництва російської зброї, конкретних підприємств та осіб, задіяних у виробництві російської балістики. Очікується, що нові санкції запрацюють вже у жовтні.

"Ми розраховуємо на дієві рішення світу і на посилення тиску партнерів, щоб Росія бачила, що її маніпуляції дипломатичними сигналами не дозволять знову й знову вигравати додатковий час на війну та терор. Важливо, щоб і інші наші партнери з Групи семи і Групи двадцяти були принциповими", — додав Зеленський.

Нагадаємо, дрони РФ спричинили масштабні пожежі та руйнування у чотирьох районах Києва, де уламки пошкодили житловий будинок і дитячий садок.

Фокус також повідомляв, що внаслідок російського обстрілу було повністю знищено склад німецької компанії Kärcher.