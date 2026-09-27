Обстрел Киева: под удар РФ попал дом посла Саудовской Аравии, — Зеленский

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по Украине с помощью реактивных беспилотников, повредив жилой дом, два детских сада, две школы, СТО, несколько складских помещений и объектов связи.

Для обстрела Украины 27 сентября россияне задействовали 277 ударных дронов различных типов, в том числе 155 реактивных. В результате атаки пострадали десятки человек, есть погибшие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Среди пострадавших объектов оказались дом, используемый в качестве резиденции посла Саудовской Аравии, спортивная школа в Днепровской области, а также здание областного дома ребенка в Сумской области.

"Если бы Россия действительно готовилась к каким-либо реальным шагам по деэскалации, как она об этом заявляет, в частности, американским переговорщикам, этой волны "шахедского" террора не было бы", — заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что в настоящее время в США готовится законопроект о санкциях и тарифах, автором которого является Линдси Грэм. Новые санкционные пакеты направлены против финансовых цепочек, схем поставок компонентов и оборудования для производства российского оружия, а также конкретных предприятий и лиц, причастных к производству российской баллистики. Ожидается, что новые санкции вступят в силу уже в октябре.

"Мы рассчитываем на эффективные решения со стороны мирового сообщества и на усиление давления со стороны партнеров, чтобы Россия поняла: ее манипуляции дипломатическими сигналами не позволят ей снова и снова выигрывать дополнительное время для войны и террора. Важно, чтобы и другие наши партнеры из "Группы семи" и "Группы двадцати" были принципиальными", — добавил Зеленский.

Напомним, что дроны РФ вызвали масштабные пожары и разрушения в четырех районах Киева, где обломки повредили жилой дом и детский сад.

Фокус также сообщал, что в результате российского обстрела был полностью уничтожен склад немецкой компании Kärcher.