Возникли перебои с интернетом и телевещанием: атака РФ уничтожила дата-центр в Киеве (фото)

Вражеский удар, нанесенный прошлой ночью по дата-центру Cosmonova в Киеве, не только повредил опорную сеть Cosmonova|net, но и уничтожил помещение, в котором находился объект.

В связи с этим у некоторых клиентов компании наблюдаются перебои с интернетом, сообщила компания Cosmonova 26 сентября. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

В компании заявили, что дата-центр больше не будет работать. В настоящее время на месте работают спасатели ГСЧС. Технические специалисты Cosmonova ожидают доступа к объекту, чтобы оценить масштабы повреждений и приступить к работам.

Удар РФ по дата-центру Cosmonova Фото: Скриншот

​"Несмотря на масштаб повреждений, мы продолжаем работы по локализации последствий аварии, частичному переносу и восстановлению сервисов. Подробности относительно клиентского оборудования, размещавшегося в дата-центре, мы будем предоставлять по мере возможности. В настоящее время доступ к дата-центру частично ограничен соответствующими службами даже для специалистов Cosmonova", — говорится в сообщении.

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В компании сообщили, что после утреннего удара по дата-центру произошёл ещё один обстрел. К счастью, все сотрудники оказались в безопасности.

В результате повторной атаки возникли проблемы в работе сервисов, добавили в компании.

В частности, телеканал "Новости LIVE" также сообщал о временной приостановке работы из-за ударов по дата-центрам в Киеве.

Кроме того, вследствие последствий атаки возникли временные технические проблемы и с видеоплеерами на сайте "Суспільного". Компания Cosmonova помогает восстановить онлайн-трансляции, сообщили в СМИ.

Временно не работали также телеканалы "Мы — Украина+" и "Армия ТВ".

Издание "Фокус" сообщало, что 25 сентября российская армия уже нанесла удар по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева.

Напомним, что ночью россияне атаковали Киев с помощью беспилотных летательных аппаратов. В частности, пострадал магазин "Ашан" в торговом центре Lavina Mall. В течение ночи россияне атаковали четыре района украинской столицы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.