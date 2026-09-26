Виникли перебої з інтернетом та телемовленням: атака РФ знищила дата-центр у Києві (фото)

Ворожий удар минулої ночі по дата-центру Cosmonova у Києві пошкодив не тільки опорну мережу Cosmonova|net, але й знищив приміщення, де знаходився об'єкт.

Відтак, у деяких клієнтів компанії є перебої з інтернетом, повідомила компанія Cosmonova 26 вересня. На місці тривають роботи з локалізації наслідків ураження.

У компанії заявили, що дата-центр більше не працюватиме. Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС. Технічні фахівці Cosmonova очікують доступу до обʼєкта, щоб оцінити масштаби пошкоджень і розпочати роботи.

Удар РФ по дата-центру Cosmonova Фото: Скриншот

​"Попри масштаб пошкоджень, ми продовжуємо роботи з локалізації наслідків ураження, часткового переносу та відновлення сервісів. Деталі щодо клієнтського обладнання, яке розміщувалося в Дата-центрі, надаватимемо за можливості. Наразі доступ до ДЦ частково обмежений відповідними службами навіть для фахівців Cosmonova", — йдеться у повідомленні.

Видео дня

У компанії повідомили, що після ранкового удару по дата-центру стався ще один приліт. На щастя, всі працівники перебували у безпеці.

Відтак, через повторну атаку виникли проблеми в роботі сервісів, додали у компанії.

Зокрема, телеканал "Новини LIVE" також повідомляв про тимчасове призупинення роботи через удари по дата-центрах у Києві.

Також через наслідки атаки тимчасові технічні проблеми виникли й із відеоплеєрами на сайті "Суспільного". Cosmonova допомагає відновити онлайн-трансляції, повідомили у медіа.

Тимчасово не працювали і телеканали "Ми-Україна+" та "Армія ТБ".

Фокус писав, що 25 вересня російська армія вже завдавала удар по бізнес-центру "Протасів" у Солом'янському районі Києва.

Нагадаємо, що росіяни вночі атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Зокрема, постраждав "Ашан" у Lavina Mall. Протягом ночі росіяни атакували чотири райони української столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.