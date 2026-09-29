Внаслідок удару РФ по будівлі НАН у Києві загинула помічниця Горбуліна, волинянка Наталія Букало

Внаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук 28 вересня загинула помічниця колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Володимира Горбуліна Наталія Букало. Її чоловік внаслідок цієї ж атаки перебуває у важкому стані.

Наталія була родом з Волинської області. Її смерть у коментарі "Українській правді" підтвердила колега Олександра Ляшенко.

"Ще не можу це усвідомити: щойно телефонувала колезі, яка працює саме у тій будівлі, звісно, з надією, що почую її голос, але натомість зі слухавки пролунало: "Це її чоловік, вона загинула", — розповіла Ляшенко.

У Камінь-Каширській територіальній громаді на Волині також підтвердили загибель Наталії. Там розповіли, що вона "була представницею тієї української інтелектуальної еліти", яка працювала на благо України. Наталія Букало сама є уродженкою села Бузаки, зазначили на сторінці громади у Facebook.

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"Неможливо знайти слова, які могли б втамувати біль цієї втрати. Щиро співчуваємо рідним і близьким Наталії Миколаївни", — висловили співчуття у громаді.

У Камінь-Каширській громаді підтвердили загибель Наталії Букало Фото: Скрін

Також на сторінці Камінь-Каширської громади повідомили, що внаслідок цієї ж атаки у важкому стані наразі перебуває чоловік Наталії — В'ячеслав Букало.

Володимир Горбулін повідомляв про загибель своєї помічниці у коментарі "Суспільному" ще вдень. За його словами, асистентка вийшла у дворик біля будівлі під час обідньої перерви. Там вона і загинула внаслідок удару дрона по будівлі.

Атака РФ на Київ 28 вересня — що відомо

Обстріл столиці реактивними дронами почався від ранку 28 вересня. Близько 08:00 мер Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці ударний дрон влучив у кафе біля АЗС.

Близько 14:00 стало відомо про влучання ворожого дрона у будівлі НАН у Шевченківському районі столиці. Люди намагалися вибратися з будівлі у вогні через вікна.

Також в пресслужбі "Укртелекому" в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили про пошкодження одного з об'єктів компанії під час атаки РФ.

Окрім того, російський дрон поцілив у медичний центр "Добробут" у Голосіївському районі Києва.