В Одесі російська атака пошкодила багатоповерхівку: є постраждалі

В Одесі внаслідок російської атаки 28 вересня пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За попередніми даними, постраждали троє людей, одна квартира зруйнована.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок удару зруйнована квартира на 12-му поверсі. Вибухова хвиля пошкодила фасад, балкони та вікна будинку з першого по 11-й поверхи.

Також у будинку виникла пожежа. На місці працюють усі необхідні служби, для допомоги мешканцям розгортають оперативні штаби.

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що зруйнована квартира розташована на 12-му поверсі багатоповерхівки. Фасад, балкони та вікна будинку пошкоджені з першого по 11-й поверхи.

“Наразі відомо про 3 постраждалих. Всі служби на місцях”, — повідомив Лисак.

За його словами, на місці також розгортають оперативні штаби для допомоги людям.

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Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 14:41 через загрозу ударних безпілотників. О 14:45 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Сергіївки, згодом — про групу дронів, які прямували на Сергіївку та Затоку.

О 14:56 військові попередили про реактивний БпЛА, який рухався повз Теплодар у південно-східному напрямку. О 15:00 повідомили, що він прямує на Одесу. О 15:01 у місті пролунав вибух.

Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська атакували Одесу баражуючими боєприпасами типу “Бандероль” та керованими авіабомбами. Внаслідок ударів у місті були пошкоджені медичний та освітній заклади, а також житлові будинки. На місцях працювали відповідні служби та оперативні штаби для допомоги людям.

Нагадаємо, 23 вересня російські війська атакували портову та цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару загорілося вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуда, загинув його капітан — громадянин України. Також були пошкоджені складські приміщення, де зберігалися медикаменти, побутові товари та продукти харчування, і торговельний центр.