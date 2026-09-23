На Одещині росіяни атакували портову інфраструктуру: загинув капітан судна (фото)

На Одещині російські війська атакували портову та цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару загорілося комерційне вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуда, загинув його капітан — громадянин України.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, решту екіпажу евакуювали, а пожежу на судні вже ліквідували.

Також росіяни двічі поспіль атакували складські приміщення, де зберігалися медикаменти, побутові товари та продукти харчування. Пожежа там тривала кілька годин.

Наслідки атаки Фото: ДСНС

За даними Головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок одного з ударів в Одеському районі також загорівся торговельний центр. До гасіння залучили понад 60 рятувальників з Одеської та Миколаївської областей. Пожежу повністю ліквідували, постраждалих немає.

ДСНС Одеси Фото: ДСНС

Ще одну масштабну пожежу на складській території гасили понад 70 вогнеборців. Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги, особливості будівлі та велика кількість продукції всередині.

Видео дня

Наслідки атаки Фото: Одеська ОВА

Загалом унаслідок атаки на складські приміщення загиблих та постраждалих, за даними ДСНС, немає.

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Київ і Дніпро. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки та підприємство, є загиблі та поранені.

Напередодні російські військові також двічі завдали ударів по АЗС у Житомирській області.

Раніше розвідка повідомляла про збільшення кількості балістичних ракет і реактивних дронів, які Росія накопичує для майбутніх ударів по Україні.