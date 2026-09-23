На Одещині росіяни атакували портову інфраструктуру: загинув капітан судна (фото)
На Одещині російські війська атакували портову та цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару загорілося комерційне вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуда, загинув його капітан — громадянин України.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, решту екіпажу евакуювали, а пожежу на судні вже ліквідували.
Також росіяни двічі поспіль атакували складські приміщення, де зберігалися медикаменти, побутові товари та продукти харчування. Пожежа там тривала кілька годин.
За даними Головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок одного з ударів в Одеському районі також загорівся торговельний центр. До гасіння залучили понад 60 рятувальників з Одеської та Миколаївської областей. Пожежу повністю ліквідували, постраждалих немає.
Ще одну масштабну пожежу на складській території гасили понад 70 вогнеборців. Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги, особливості будівлі та велика кількість продукції всередині.
Загалом унаслідок атаки на складські приміщення загиблих та постраждалих, за даними ДСНС, немає.
Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Київ і Дніпро. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки та підприємство, є загиблі та поранені.
Напередодні російські військові також двічі завдали ударів по АЗС у Житомирській області.
Раніше розвідка повідомляла про збільшення кількості балістичних ракет і реактивних дронів, які Росія накопичує для майбутніх ударів по Україні.