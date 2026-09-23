В Одесской области россияне атаковали портовую инфраструктуру: погиб капитан судна (фото)

В Одесской области российские войска нанесли удар по портовой и гражданской инфраструктуре. В результате удара загорелось коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды, погиб его капитан — гражданин Украины.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

По его словам, остальных членов экипажа эвакуировали, а пожар на судне уже потушили.

Кроме того, россияне дважды подряд атаковали складские помещения, где хранились медикаменты, товары повседневного спроса и продукты питания. Пожар там продолжался несколько часов.

Последствия атаки Фото: ГСЧС

По данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате одного из ударов в Одесском районе также загорелся торговый центр. К тушению были привлечены более 60 спасателей из Одесской и Николаевской областей. Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.

ГСЧС Одессы Фото: ГСЧС

Еще один крупный пожар на складской территории тушили более 70 пожарных. Работу спасателей затрудняли повторные воздушные тревоги, особенности здания и большое количество продукции внутри.

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Последствия атаки Фото: Одесская ОВА

В целом, по данным ГСЧС, в результате нападения на складские помещения погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 22 сентября российские войска совершили массированную атаку на Киев и Днепр. В результате ударов были повреждены жилые дома и одно предприятие, есть погибшие и раненые.

Накануне российские военные также дважды нанесли удары по АЗС в Житомирской области.

Ранее разведка сообщала об увеличении количества баллистических ракет и реактивных дронов, которые Россия накапливает для будущих ударов по Украине.