В Одессе российская атака повредила многоэтажку: есть пострадавшие

В Одессе в результате российского обстрела 28 сентября был повреждён многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, пострадали три человека, одна квартира разрушена.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

В результате удара была разрушена квартира на 12-м этаже. Взрывная волна повредила фасад, балконы и окна здания с первого по 11-й этажи.

Кроме того, в доме возник пожар. На месте работают все необходимые службы, для оказания помощи жильцам разворачиваются оперативные штабы.

Начальник Одесской МВА Сергей Лысак уточнил, что разрушенная квартира находится на 12-м этаже многоэтажного дома. Фасад, балконы и окна здания повреждены с первого по 11-й этажи.

"На данный момент известно о 3 пострадавших. Все службы находятся на месте", — сообщил Лысак.

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По его словам, на месте также разворачиваются оперативные штабы для оказания помощи людям.

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 14:41 из-за угрозы ударных беспилотников. В 14:45 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА из акватории Черного моря в направлении Сергиевки, а затем — о группе дронов, направлявшихся на Сергиевку и Затоку.

В 14:56 военные предупредили о реактивном БПЛА, который пролетал мимо Теплодара в юго-восточном направлении. В 15:00 сообщили, что он направляется на Одессу. В 15:01 в городе раздался взрыв.

Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска атаковали Одессу баражирующими боеприпасами типа "Бандероль" и управляемыми авиабомбами. В результате ударов в городе были повреждены медицинские и образовательные учреждения, а также жилые дома. На местах работали соответствующие службы и оперативные штабы для оказания помощи людям.

Напомним, 23 сентября российские войска нанесли удар по портовой и гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате удара загорелось грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды, погиб его капитан — гражданин Украины. Также были повреждены складские помещения, где хранились медикаменты, бытовые товары и продукты питания, а также торговый центр.