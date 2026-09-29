"Все горит": россияне атаковали дронами приют для собак под Одессой (видео)

В ночь на 29 сентября россияне в очередной раз атаковали Одесскую область ударными реактивными дронами. В сети пишут, что один из ударов пришелся на территорию приюта для собак недалеко от областного центра.

По предварительным данным, вражеский дрон нанес удар по территории приюта для животных "Любящие сердца". Об этом сообщило местное СМИ "Думская".

"По предварительным данным, произошел "прилет" в собачий приют в области", — сообщили в СМИ.

Через некоторое время в сети появились первые кадры с места атаки. На видео видно, как пожар охватил территорию приюта, в частности хозяйственные помещения.

Кадры атаки РФ на приют для собак в Одесской области

Зооволонтёр Ольга Шилимина позже опубликовала первые кадры с места попадания российского дрона на странице приюта в Facebook.

"Мы горим, атака на нас, животные…", — написала волонтер в описании к видеоролику.

Подробности атаки или последствия попадания по приюту на момент публикации не сообщались. Власти официально не комментировали обстрел.

Видео дня

Из социальных сетей приюта известно, что на его территории находится около 200 животных — кошек и собак. Известно также, что среди животных есть больные собаки и кошки, на лечение которых неравнодушные волонтеры собирали средства через страницы в социальных сетях.

Напомним, что также в ночь на 29 сентября россияне обстреляли Киев ракетами и дронами: загорелся один из корпусов учебного заведения, по городу поступают сообщения о разрушениях.

Накануне россияне обстреляли жилой многоэтажный дом в Одессе: власти сообщили о разрушениях и раненых.