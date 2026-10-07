В Дарницком районе обнаружили баллистическую ракету с целой боевой частью (видео)

В Дарницком районе Киева среди жилых домов упала баллистическая ракета, но не сдетонировала.

Правоохранители совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сейчас проводят сложное разминирование, сообщили в Нацполиции.

"Специалисты уберут боевую часть и транспортируют ее на полигон, где обезвредят. Доступ к территории ограничен", — говорится в публикации.

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция

Виталий Кличко, мэр Киева, сообщал о прилетах в Дарницком районе в 06:36. После атаки вспыхнул пожар в гаражном кооперативе. Во время тушения огня спасли двух человек, еще двое найдены мертвыми.

Этой ночью российские террористы били по Украине противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, запустили 48 крылатых ракет воздушного, наземного и морского базирования Х-101, Искандер-К, "Калибр", а также 130 ударных дронов и дронов-имитаторов из Брянской, Воронежской, Вологодской, Курской областей и других регионов.

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Воздушные силы Украины уничтожили 161 воздушную цель, в том числе 117 беспилотников разных типов, 5 баллистических и 39 крылатых ракет.

Под атакой были Харьковская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская области и Киев.

К сожалению, не обошлось без жертв. Масштабные разрушения жилого фонда зафиксированы в Кременчуге Полтавской области, а в Прилуках ракетный удар снес часть пятиэтажного дома, есть прилеты в Киеве.

Напомним, в Генштабе ВСУ озвучили масштабы российских потерь в войне против Украины.