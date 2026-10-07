Генштаб ВСУ ко дню рождения Путина наглядно показал его "достижения"

7 октября кремлевский диктатор Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, отмечает свой 74-й день рождения.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины по-своему поздравил военного преступника с очередным прожитым годом, подведя итоги его так называемой "специальной военной операции".

В ГШ ВСУ просто озвучили потери российской армии за годы полномасштабного вторжения РФ, подчеркнув таким образом "достижения" Путина.

В частности, за более чем 4,5 года войны Россия потеряла в Украине около 1 545 950 личного состава, причем только за последние сутки зафиксировано 1690 ликвидированных или раненых оккупантов.

Также Силы обороны существенно проредили технику врага:

самолетов — 443;

кораблей и катеров — 35;

подводных лодок — 2;

вертолетов — 356;

танков — 12 396;

боевых бронированных машин — 25 498 (+4);

артиллерийских систем — 50 836 (+51);

РСЗВ — 2192 (+8);

средства ПВО — 1690 (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня — 551 876 (+1890);

автомобильной техники и автоцистерн — 159 128 (+577);

специальной техники — 4 800 (+5);

крылатых ракет — 5 126;

наземных робототехнических комплексов — 2878 (+12).

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"Развязав величайшую войну на континенте со времен Второй мировой, российский диктатор с каждым новым годом подводит свою страну ближе к пропасти, а себя к свалке истории. Продолжаем борьбу с агрессором ради справедливого и продолжительного мира в Украине", — подчеркнули украинские защитники.

Тем временем Украина приходит в себя после очередной ночи российского террора. В день рождения диктатора Россия не поскупилась на крылатые ракеты и баллистику.

Один из самых крупных ударов пришелся на Кременчуг, где зафиксированы масштабные разрушения и уже известно о погибших. Также уничтожена многоэтажка в Прилуках, а в Днепре и Киеве ночью гремели взрывы.

Сегодня же Евросоюз примет решение о новом, крупнейшем за всю историю войны пакете санкций против России.