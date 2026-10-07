Крупнейший за все годы войны: Европа готовит новый пакет санкций проти РФ, — Reuters

7 октября представители стран Евросоюза планируют одобрить включение в санкционные списки против России еще около 1650 новых позиций.

Основное направление — военно-промышленный комплекс, сообщает Reuters.

По информации ресурса, этот пакет мер предложила служба внешних связей (ЕСВС), и он станет самым масштабным обновлением санкционных списков с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

После одобрения послами эти списки будут переданы министрам иностранных дел стран ЕС для окончательного утверждения 12 октября.

Около 1570 новых позиций касаются организаций и физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, причем более половины из них относятся к сфере производства ракет.

Сейчас основной санкционный режим ЕС в отношении России охватывает чуть более 3000 позиций. Среди запретов — въезд в ЕС, проведение финансовых операций и также замораживание активов.

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Остальные новые позиции также связаны с Россией, но подпадают под действие других санкционных режимов, в том числе ограничений ЕС, введенных в отношении Северной Кореи.

Накануне Верховный представитель ЕС Кая Каллас в своем выступлении заявила, что в настоящее время ЕС также готовит санкции против лиц, причастных к организации "фарсовых выборов" в Госдуму, а также против тех, кто выдвигал свои кандидатуры от России на оккупированных территориях Украины.

Предыдущий сводный пакет санкций ЕС — 21-й по счету — был принят в июле.

В сентябре этого года страны Евросоюза согласовали масштабное продление персональных санкций в отношении более тысячи российских физических и юридических лиц. Главным изменением стал срок действия санкций: их продлили сразу на три года, хотя ранее Брюссель пересматривал и обновлял эти списки каждые 6 или 12 месяцев.

Наибольшие споры вызвало исключение из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Вопрос их возвращения под санкции в ближайшее время подниматься не будет. Теперь другие подсанкционные толстосумы из РФ ищут пути снятия санкций.

18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон H.R. 5334, который расширяет санкционные и тарифные инструменты США в отношении России. Закон, в частности, дает президенту полномочия вводить пошлины до 100% в отношении стран, закупающих российскую нефть и газ, а также ужесточает ограничения в отношении российских банков, энергетики и "теневого флота".