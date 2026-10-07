Наймасштабніший за всі роки війни: Європа готує новий пакет санкцій проти РФ, — Reuters

7 жовтня представники країн Євросоюзу планують схвалити включення до санкційних списків проти Росії ще близько 1650 нових позицій.

Основний напрямок — військово-промисловий комплекс, повідомляє Reuters.

За інформацією ресурсу, цей пакет заходів запропонувала служба зовнішніх зв’язків (СЗЗ), і він стане наймасштабнішим оновленням санкційних списків з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Після схвалення послами ці списки будуть передані міністрам закордонних справ країн ЄС для остаточного затвердження 12 жовтня.

Близько 1570 нових позицій стосуються організацій та фізичних осіб, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом, причому понад половина з них належить до сфери виробництва ракет.

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Наразі основний режим санкцій ЄС щодо Росії охоплює трохи більше 3000 позицій. Серед заборон — в’їзд до ЄС, здійснення фінансових операцій, а також заморожування активів.

Решта нових позицій також пов’язані з Росією, але підпадають під дію інших санкційних режимів, зокрема обмежень ЄС, запроваджених щодо Північної Кореї.

Напередодні Верховна представниця ЄС Кая Каллас у своєму виступі заявила, що наразі ЄС також готує санкції проти осіб, причетних до організації "фарсових виборів" до Держдуми, а також проти тих, хто висував свої кандидатури від Росії на окупованих територіях України.

Попередній зведений пакет санкцій ЄС — 21-й за рахунком — було ухвалено в липні.

У вересні цього року країни Євросоюзу узгодили масштабне продовження персональних санкцій щодо понад тисячі російських фізичних та юридичних осіб. Головною зміною став термін дії санкцій: їх продовжили одразу на три роки, хоча раніше Брюссель переглядав і оновлював ці списки кожні 6 або 12 місяців.

Найбільші суперечки викликало виключення з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Питання про їхнє повернення під санкції найближчим часом не порушуватиметься. Тепер інші підсанкційні товстосуми з РФ шукають шляхи зняття санкцій.

18 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон H.R. 5334, який розширює санкційні та тарифні інструменти США щодо Росії. Закон, зокрема, надає президенту повноваження вводити мита до 100% щодо країн, які закуповують російську нафту та газ, а також посилює обмеження щодо російських банків, енергетики та "тіньового флоту".