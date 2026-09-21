Усманову пробачили санкції заради трьох років тиску на РФ: в ЄС ухвалили дивний компроміс

Євросоюз продовжив санкції проти тисяч російських осіб та компаній одразу на три роки, але водночас погодив можливе виключення Усманова і Фрідмана зі списку.

Країни Євросоюзу погодили масштабне подовження персональних обмежень проти понад тисячі російських фізичних та юридичних осіб. Головною зміною став строк дії санкцій: їх продовжили одразу на три роки, хоча раніше Брюссель переглядав та поновлював ці списки кожні 6 або 12 місяців. Відповідну пакетну угоду ухвалили посли 27 країн-членів ЄС 21 вересня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

За даними джерел, ухвалене рішення стало результатом кількох тижнів складних переговорів.Строк дії попередніх обмежень спливав у ніч проти 22 вересня, і представники країн-членів тривалий час не знаходили компромісу, через що термін чинних санкцій раніше довелося продовжити лише на тиждень.

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Варто відзначити новий термін дії санкції — три роки. Це суттєво довший період, ніж було дотепер, адже раніше санкції поновлювали кожні шість або 12 місяців.

Зазначимо, що йдеться про санкційний режим ЄС щодо осіб та організацій, яких вважають причетними до дій, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. За даними Ради ЄС, під ці обмеження підпадають майже 3 тисячі фізичних та юридичних осіб.

Серед основних персональних обмежень — заборона на в'їзд до країн ЄС та транзит через їхню територію, заморожування активів, а також заборона європейським громадянам і компаніям надавати підсанкційним особам кошти.

Водночас станом на момент публікації Reuters рішення ще не було остаточно оформлене. Дипломати зауважують, що угода послів містить процедуру заперечень: уряди країн ЄС ще мають кілька годин, аби остаточно підтвердити рішення або заблокувати його.

Кого можуть виключити із санкційного списку

Окремою частиною домовленості являється рішення щодо двох російських мільярдерів. Йдеться про те, що у межах цієї пакетної домовленості дипломати погодилися зняти обмеження з двох російських бізнесменів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, проти яких санкції діють із 2022 року.

Так, скасування персональних обмежень проти Алішера Усманова домагалися Франція та Словаччина. За даними європейських дипломатів, Париж опинився під тиском Азербайджану, де раніше затримали щонайменше двох французьких громадян. Щоправда, Франція свою позицію щодо Усманова офіційно не коментувала.

Варто зазначити, що у рішенні про його включення до списку Євросоюз зазначав у 2022 році, що бізнесмен має "особливо тісні зв'язки" з Володимиром Путіним. Санкції проти нього передбачають, зокрема, заморожування активів та заборону на поїздки до ЄС.

А ось вилучення мільярдера Михайла Фрідмана зі списку вимагав Люксембург. Причиною став його позов до арбітражного суду про стягнення з Люксембургу $16 млрд. Влада країни зазначила, що збереження санкцій лише проти Фрідмана у разі виключення Усманова послабило б її юридичну позицію у суді.

Якщо домовленість послів 27 країн-членів ЄС 21 вересня буде остаточно затверджена, то санкції проти майже 3 тисяч осіб та організацій продовжать діяти протягом трьох років, тоді як Усманов і Фрідман будуть виключені з відповідного санкційного списку.

Санкції ЄС проти Росії

Санкції ЄС проти Росії є наймасштабнішим пакетом обмежень у сучасній історії.Станом на липень 2026 року Євросоюз ухвалив 21 пакет санкцій, а окремі обмеження регулярно переглядаються та продовжуються. Всі санкції поділяються на дві основні категорії: персональні та економічні (секторальні).

Персональні санкції поширюються приблизно на 3 тисячі фізичних та юридичних осіб і передбачають, зокрема, заморожування активів, заборону на в’їзд і транзит через ЄС та заборону надання підсанкційним особам коштів чи економічних ресурсів.

Економічні обмеження охоплюють фінансовий, енергетичний, торговельний, транспортний, технологічний та оборонний сектори Росії, зокрема обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, заборони на імпорт низки російських енергоносіїв та експорт до РФ товарів і технологій подвійного призначення.

Окремим напрямом стали заходи проти російського "тіньового флоту", обмеження портового доступу, заборона використання європейських транспортних та інших послуг, а також санкції проти компаній із третіх країн, які допомагають обходити встановлені обмеження.

У ЄС також заморожено близько 210 млрд євро активів Центрального банку Росії, а надзвичайні доходи від їх іммобілізації використовуються у механізмах фінансової підтримки України.

Нагадаємо, восени ЄС планує представити наймасштабніший з початку повномасштабної війни пакет санкцій проти Росії. За словами Каї Каллас, після його ухвалення кількість російських фізичних та юридичних осіб, на яких поширюватимуться санкції, може збільшитися приблизно на третину.

Крім того, ми писали, що 18 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон H.R. 5334, який розширює санкційні та тарифні інструменти США проти Росії. Закон, зокрема, дає президенту повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські нафту й газ, а також посилює обмеження щодо російських банків, енергетики та "тіньового флоту".