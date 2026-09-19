Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти РФ: що очікує агресора (фото)

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт авторства покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкцїі" проти РФ. Тепер глава Білого дому отримає низку прав запроваджувати інструменти на країну-агресора.

В Білому Дому вказують, що відповідний закон глава держави підписав удень 18 вересня. Про це йдеться в заяві адміністрації чинного президента США.

У п'ятницю, 18 вересня 2026 року, президент підписав такі закони: H.R. 5334, "Закон Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану 2026 року", який дозволяє та розширює передбачені законом санкції, тарифи та заборони щодо Росії, а також продовжує дію існуючих санкцій щодо Ірану зазначається на сайті Білого дому.

Відповідно до норма цього документу, уряд США наділений право розширити санкції, мита та низку інших обмежень проти РФ, а також продовжити санкційний тиск на Іран. За умовами нормативного акту, Трамп отримує можливість накласти санкції найвищого керівництва РФ, олігархів та членів їхніх сімей, банківського та енергетичного секторів, а також суден так званого тіньового флоту РФ.

Білий дім підтвердив підпис Трампа щодо закону про "пекельні санкції" Фото: The White House

Крім того, закон надає президенту США повноваження запроваджувати мита щодо найбільших покупців російських енергоносіїв. Відповідні порушники можуть отримати заморозку активів, введення до 500% мит проти країн, які допомагатимуть обходити накладені обмеження.

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Київ вітає рішення Трампа щодо "пекельних санкцій"

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Трампа щодо підписання закону про "пекельні санкції" проти РФ. Він додав, що покійний сенатор Грем "завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру".

Дякую Президенту Трампу за підписання цього надважливого закону. Дякую всім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали. Найкращим вшануванням пам"яті Ліндсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна написав Зеленський

Президент додав, що новий закон дозволить діяти адміністрації глави США щодо санкцій, адже такі дії матимуть вплив на завершення війни. Зокрема, як підкреслив Зеленський, і в "тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання Росії фінансових послуг та залучення російських компаній, пов’язаних із Путіним та війною, до звичайних бізнесових відносин в інших країнах".

Сенатор Грем ні на мить не сумнівався, що Америка має достатньо сили для боротьби з диктаторами та досягнення результатів, якщо діятиме ПРАВИЛЬНО додав український президент

Раніше Фокус повідомляв про те, як Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт про "пекельні санкції". Загалом законопроєкт підтримали 262 конгресмени, проти виступили 159.

Згодом стало відомо, що в Кремлі відповіли на прийняття "пекельних" санкцій проти РФ. Дмитро Пєсков заявив, що Москва стежить за подальшими діями США.