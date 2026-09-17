Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії

Палата представників Конгресу США провела голосування за законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії. Конгрес США остаточно ухвалив документ.

Тепер законопроєкт мають передати на підпис президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє Фокус з посиланням на онлайн-трансляцію голосування Палати представників Конгресу США, яке відбулося у ніч на 17 вересня за київським часом.

Загалом законопроєкт підтримали 262 конгресмени, проти виступили 159.

Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про санкції проти РФ Фото: Скрін

Цей законопроєкт, який активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем, дозволить президенту США запроваджувати мита у розмірі до 100% проти тих країн, які купують російські енергоносії або дозволяють Кремлю обходити санкції, накладені через війну в Україні.

Варто нагадати, що законопроєкт про "пекельні санкції" був переглянутий двічі. До перегляду, коли сенатори дещо пом'якшили окремі положення документа, йшлося про запровадження мит щодо понад 60 країн і про 500% тарифи щодо країн-імпортерів російської нафти та газу. В оновленій версії йдеться про п'ять основних імпортерів російських енергоносіїв. Також в новому законопроєкті з'явилися положення щодо Ірану.

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Раніше законопроєкт про "пекельні санкції" зіштовхнувся з опором у Палаті представників США. Видання Bloomberg писало, що законодавці побоювалися через те, що його ухвалення "розв'яже руки" Дональду Трампу у питаннях митної політики щодо інших країн.

Нагадаємо, напередодні Палата представників США розблокувала розгляд законопроєкту Ліндсі Грема, подолавши серйозну процедурну перешкоду.

Також раніше представники Демократичної партії США виступили проти законопроєкту про "пекельні санкції" проти Росії через Дональда Трампа.