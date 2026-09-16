Палата представників США просунула далі законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії

У вівторок, 15 вересня, Палата представників США розблокувала розгляд законопроєкту, який надасть президенту Трампу повноваження встановлювати мита щодо країн, що закуповують російські енергоносії, подолавши серйозну процедурну перешкоду.

Процедурне рішення перед остаточним розглядом законопроєкту було приреченим, аж поки ситуацію не врятували двоє конгресменів-демократів – Джаред Голден та Марі Глюзенкамп Перес. Вони вже вдруге за останні два тижні порушили партійну дисципліну, проголосувавши за просування ініціативи. Про це розповіло видання The Hill.

Їхні голоси забезпечили результат 214 проти 211 щодо регламенту, який включав законопроєкт про санкції проти Росії. Це своєю чергою відкрило шлях до дебатів та остаточного голосування щодо цього законопроєкту. Зрештою голосування, яке відбулося у вівторок, стало перемогою для тих, хто активно його підтримував увесь цей час.

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Конгресмен-республіканець Майкл Маккол, виступаючи, заявив, що це голосування — критично важливий крок, необхідний для того, щоб надіслати чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну про те, що Україну підтримують США.

"Коли ми будемо оглядатися на цей момент у майбутньому, я хочу, щоб ми могли сказати: ми зробили все можливе, щоб покласти край цій війні" заявив Майкл Маккол.

Однак представники Демократичної партії виступали проти ініціативи. Попри те, що вони продовжують висловлювати підтримку України, демократи остерігаються, що цей законопроєкт дасть президенту США Дональду Трампу повноваження щодо запровадження нових мит.

Нагадаємо, 15 вересня видання Axios писало, що керівництво Демократичної партії у Палаті представників відкрито виступає проти законопроєкту про санкції проти Росії через Дональда Трампа.

Також раніше видання Bloomberg розповідало, чому законопроєкт про "пекельні санкції" проти РФ застряг у США.