Від ентузіазму до сумнівів: чому законопроєкт про "пекельні санкції" проти РФ застряг у США, — Bloomberg

Законопроєкт Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Кремля, який здобув підтримку у Сенаті США минулого місяця, зіштовхнувся з несподіваним опором у Палаті представників. Законодавці обох партій побоюються, що прийняття документа "розв'яже руки" Дональду Трампу у питаннях митної політики.

Деякі представники Республіканської і Демократичної партій вважають, що ухвалення законопроєкту розширить митні повноваження президента Трампа та спричинить зростання цін на нафту. Через це його ухвалення, ймовірно, буде заблокованим щонайменше до листопадових виборів, розповіло видання Bloomberg.

Прихильники України у Вашингтоні наполягали на ухваленні законопроєкту як на способі продемонструвати підтримку Києва з боку США. Однак залишається питання, чи раптом Трамп не скористається наданими йому повноваженнями, особливо щодо Китаю.

Якщо у Сенаті США законопроєкт здобув більшість голосів, 86 проти 11, то Палата представників поставилася до нього стриманіше. Спікер Палати представників Майк Джонсон у четвер висловив сумнів у тому, що законопроєкт про санкції буде винесений на голосування до проміжних конгресових виборів 3 листопада. Він пов'язував відкладення з тим, що законодавці упродовж наступних двох місяців проведуть лише кілька днів у Вашингтоні.

Відео дня

"Ми всі переконані у необхідності санкцій проти Росії, але якщо ви ухвалюєте законопроєкт, формула має бути правильною", — заявив Джонсон.

Голова Комітету з закордонних справ Палати представників Браян Маст натомість повідомив, що документ аналізують зокрема з врахуванням його можливого впливу на формування цін на пальне. Один із республіканців вважає, що якщо законопроєкт змусить Індію та інших покупців російської сирої нафти вийти на ринок нафти з інших країн, це може призвести до зростання цін.

Демократи зі свого боку занепокоєні тим, що Трамп використає законопроєкт як нове правове підґрунтя для запровадження нових масштабних мит. Наразі поточні митні тарифи вже оскаржуються в суді.

Нагадаємо, наприкінці серпня видання Politico повідомляло, що ЄС розширить список санкцій проти Росії: вони можуть охопити до 1600 осіб і компаній.

Також сенатор Річард Блюменталь, який виступив автором законопроєкту про "пекельні санкції" проти Росії, заявляв, що Палата представників може ухвалити його вже у вересні.