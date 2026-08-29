ЄС розширить список санкцій проти РФ: можуть опинитися до 1600 осіб і компаній, — Politico

Європейський Союз планує восени суттєво розшири перелік підсанкційних осіб і організацій з РФ. ЗМІ говорять, що одним із імпульсів до такого кроку стали нещодавні події у німецькому Лейпцигу.

Ще один масштабний пакет санкцій проти Росії планують обговорити під час неформальної зустрічі глав МЗС Європейського союзу в Ірландії. Про це повідомляє Politico.

За словами трьох дипломатів ЄС, безпосередньо знайомих із перебігом переговорів, наразі розглядається близько 1600 санкційних позицій — приблизно 800 фізичних осіб і 800 російських компаній. Очікується, що нові санкції можуть ухвалити в середині жовтня, а нові заходи "мають суттєво розширити чинні санкції".

Один із дипломатів також повідомив, що ЄС знову обговорює можливість використання заморожених активів російських державних банків. Водночас це довготривалий процес, який потребуватиме переконання Бельгії, що тривалий час виступає проти такого кроку.

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Саме в Бельгії, у брюссельському депозитарії Euroclear, зберігається переважна частина заморожених у ЄС резервів російського центрального банку. Наразі бельгійська влада побоюється можливої відповіді Москви у разі використання цих коштів.

"Стратегія полягає в тому, щоб використати всі можливості. Ми задіюємо кожен доступний санкційний механізм", — заявив один із дипломатів ЄС.

Раніше Фокус повідомляв про те, як 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії може стати останнім. Замість цього в ЄС розглядають можливість погоджувати обмеження окремо або невеликими тематичними блоками.

Згодом стало відомо, що Каллас розповіла про новий пакет санкцій ЄС проти РФ. За словами політикині, під удар потраплять фізичні особи, компаній та організації, число яких значно виросте.