Стара схема більше не працює: 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії може стати останнім, — FT

Європейський Союз може відмовитися від практики ухвалення великих пакетів санкцій проти Росії після 21-го пакета. Замість цього в ЄС розглядають можливість погоджувати обмеження окремо або невеликими тематичними блоками.

Про це повідомило Financial Times із посиланням на європейських посадовців.

За даними видання, такий підхід має зменшити можливості окремих країн блокувати санкції за допомогою права вето.

“Це може бути останній "пакет" санкцій. Тепер цілком зрозуміло, що цей підхід більше не працює”, — заявив один із співрозмовників FT

За інформацією видання, приводом для перегляду стратегії стали переговори щодо 21-го пакета санкцій. Греція кілька тижнів затримувала його схвалення, вимагаючи зробити виняток для суден компанії Dynagas, щоб вони й надалі могли перевозити російський зріджений природний газ.

У результаті Афіни домоглися такого винятку. FT зазначає, що це перший випадок, коли загальні економічні санкції ЄС проти Росії були пом'якшені. Через затримку також відкладалося запровадження інших обмежень, зокрема щодо доходів Росії від експорту нафти, санкцій проти 94 російських фінансових установ і заборони на операції для 33 банків.

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Водночас частина європейських посадовців вважає, що нинішня система має й переваги, адже дозволяє країнам-членам спільно оцінювати економічні наслідки санкцій. У Єврокомісії від коментарів щодо можливої зміни підходу відмовилися, але наголосили, що після 21 пакета Росія вже перебуває під значним санкційним тиском.

Раніше Фокус повідомляв, що Дональд Трамп має намір змінити законопроєкт про так звані "пекельні санкції". Президент США натякнув, що документ планують суттєво розширити.

Також повідомлялося, що 21-й пакет санкцій ЄС серйозно ускладнив грошові перекази з Росії. Насамперед обмеження торкнулися міжнародних банківських переказів і платежів за кордон для РФ та росіян.